機械產業景氣低迷 政府會攜手產業 渡過難關

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全球面對這一波黑天鵝來襲，包括疫情、高通膨、戰爭等因素，已經對全球的消費能力產生了影響，因此機械公會向政府提出擴大內需、補助研發升級轉型，避免銀行緊縮信貸、緩解中小企業的營運成本等，並請求政府協助產業渡過這波困境。針對目前產業困境，行政院前已邀集相關各部會召開研商會議，提出相關措施，全力協助渡過難關。

首先在資金融通方面，已參考業者意見將企業紓困之相關金融協助措施延長，銀行公會並已於今（112）年11月6日發布新聞稿，延長措施包括企業貸款還本期限展延至113年底；國發基金管理委員會已於11月2日開會討論，決議通過投資台灣三大方案之貸款期間得由承貸銀行視申貸企業實際需要予以展延；另經濟部中小及新創企業署亦於9月28日發布新聞表示，疫後振興專案貸款將持續受理申請至114年10月底止，並由信保基金提供高成數保證、最高利率為2.095%，原申貸經濟部紓困振興貸款事業，得借新還舊等條件均維持不變，期藉由上開措施，全力協助企業穩住經營。

在電價方面，政府也回應產業需求，優化時間電價方案，於今（112）年10月增訂「批次生產時間電價」，將離峰時間由9小時拉長至18小時、尖離峰價差加大至6~7元，解決離峰時間不連續的問題，以利產業於離峰期間批量生產，並自今年11月1日起實施；在契約容量降載部分，政府也提供相對應優惠，針對上半年用電衰退10%以上的製造業，只要用戶申請降低契約容量，並於2年內辦理恢復，自112年1月1日起至113年12月31日期間之供電設備維持費，打2折優惠收費，合計近5萬戶受惠。

在擴大內需市場方面，政府已於今（112）年2月21日公布在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，透過「以大帶小」或「個別廠商」之推動模式，補助業者於一定金額之下購置智慧化或低碳化機械設備，協助活絡機械產業內需市場；統計至112年11月，國產機械設備預計將會採購新臺幣27.9億元；目前已有新臺幣11.16億元，完成下訂單採購作業。

在促進出口方面，為了提升我國機械產業的出口活力，國際貿易署專注於中小企業的出口擴銷需求，推出了「好產品，推出國」計畫。該計畫包含四大多元拓銷措施，涵蓋分散出口市場、吸引買主對台進行採購、爭取MIT商機以及擴大貿易金融支援。同時，國際貿易署也積極爭取加入區域經濟組織，並依照廠商的出口需求，提供多元的拓銷方案，以協助產業發展。

此外，除了上述相關措施外，在協助機械產業數位轉型與調整企業體質方面，經濟部透過疫後特別預算資源，制定了產業智慧化和低碳化升級轉型措施。在人才培養方面，開設碳盤查CEO班、講習班、種子班以及進階班等相關人才培訓課程，以協助企業建立由上而下的碳管理能力。在技術方面，透過低碳化和智慧化領域的專家提供諮詢診斷、技術導入建議及輔導，目前已協助輔導補助了246家機械及其零組件業者，提供相關輔導補助資源，強化產業韌性，升級轉型。另外，為應對淨零減碳趨勢，初期將盤點產業需求中的工具機產品種類，並制定建立產品類別規則（PCR）的目標，後續將擴充至其他機種，以標準化程序協助產業快速水平展開，提升機械產業在國際上的競爭力。

在這波全球景氣的影響下，經濟部將會持續保持與產業的緊密溝通，積極關心受景氣影響的企業。同時，依據產業需求持續提供輔導、補助和人培課程等支援，以「先蹲後跳」的方式醞釀反彈的契機，與產業攜手共渡全球景氣的低谷。