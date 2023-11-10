2023年日本臺灣形象展 首度於東京新宿重磅登場

臺日經貿交流活動有史以來規格最高、臺灣形象系列展本年度壓軸大戲「2023日本臺灣形象展」，在經濟部長王美花及外貿協會董事長黃志芳領銜下，率領國際貿易署及外貿協會辦理團隊於11月9日首度登陸日本，在東京市中心東京都廳旁的新宿住友大樓三角廣場盛大登場。本展覽特別邀請臺北駐日經濟文化代表處、日本臺灣交流協會、東京都、日本貿易振興機構等單位擔任合作夥伴單位，另邀請中華文化總會擔任協辦單位。

開幕典禮冠蓋雲集，特別邀請日華議員懇談會會長古屋圭司、日本臺灣交流協會理事長谷崎泰明、日本貿易振興機構（JETRO）理事高島大浩及眾議員和田有一朗；臺灣方面有臺北駐日經濟文化代表處大使謝長廷、國際貿易署署長江文若、國立故宮博物院副院長黃永泰、中華文化總會副秘書長喻小敏、SEMI國際半導體產業協會總裁曹世綸等，及臺日政商及企業貴賓近400人出席盛會。東京都知事小池百合子因公務未能出席，但特別發出賀文，顯示對於本展的關心及高度重視，並表示將擇日蒞臨展場參觀。

開幕儀式上充滿濃濃的熱血棒球風，映入眼簾的是別出心裁的棒球舞台設計，以臺日國球-棒球為核心元素，在知名表演團體愛樂劇工廠快閃歌舞及中華職棒經典女孩的勁歌熱舞表演中拉開序曲，配合精心製作的臺日友好共榮合作開幕影片為背景，最後在黃志芳董事長揮棒擊出勝利全壘打儀式帶動下，將開幕典禮帶向高潮，感動全場。

王美花部長致詞表示，臺日產業合作關係超過半個世紀，早期為日商在臺成立分公司，由日本提供資本、設備及技術，再由臺灣協助代工與出口，例如紡織、食品、家電及汽車零組件等。隨著臺灣產業轉型發展高科技事業，鼓勵業者投資研發，發展出如資通訊、半導體等優勢產業，與日本產業成為策略合作夥伴。臺日在半導體產業互補合作的基礎上，進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業，共同發展數位轉型合作商機，打造具備安全可信賴的供應鏈體系。

黃志芳董事長特別點出日本臺灣交流協會在去年做了一項臺灣民意調查，發現臺灣人最喜愛的外國第一名是日本，同時臺北駐日經濟文化代表處做的調查發現，日本國民對臺灣的親近感高達75.9%，這樣互有好感的鄰國，難得且珍貴。也因為有共同的自由民主價值和對傳統文化的重視，多年來面對天災地變及疫情的挑戰時，能像一家人般相互扶持共度難關。在經貿上，臺日也是最密切的合作夥伴，日本企業的專注、嚴謹精神一向是臺灣學習的對象，近年來臺灣在半導體和資通訊科技的進步，也讓臺日在未來人工智慧的時代成為最好的夥伴，台積電、力積電先後在日本設廠，將為產業合作開啟新的里程碑。

謝長廷大使說這次形象展是一個展示臺灣多樣性和創造力的絕佳機會，臺灣在科技、文化、藝術和其他領域的成就在此作了完整的呈現，同時也表達對日本及全球合作夥伴的重視。日華議員懇談會會長古屋圭司提及其所屬的日華議員懇談會目前成員在日本已經有多達300名議員加入，在臺灣也有100多名議員加入，雙方密切的進行多項合作。在危急的時刻互相提攜協助，才是真正的友誼，臺灣與日本之間正是這樣的關係。目前在日本和臺灣都面臨少子及高齡化的問題，透過本次展現的各項AI、機器人、IoT、數位化技術，相信一定可以將諸多社會議題迎刃而解。

黃志芳董事長更表示，近年來災難電影的情節不斷出現在我們日常生活中，人類的生存正面臨前所未有的威脅。因此世界各國也都積極地在尋求解決方案，臺灣宣布了2050淨零碳排的目標，日本政府也規畫了「Society 5.0」、「2050日本綠色成長戰略」等政策來應對。這一次日本臺灣形象展展覽主軸就是應對這個挑戰，展現臺灣企業如何透過DX(數位轉型，Digital Transformation)及GX(綠色轉型，Green Transformation)的技術，來帶給世界一個智慧永續的生活願景。

本展以智慧永續生活為主軸，規劃智慧生活、智慧交通、智慧零售、智慧醫療等展區，帶來135家優質的臺灣企業產品，並首次以一日生活的情境方式展出；除了優質的產業硬實力，也帶來全球知名的國立故宮博物院的虛擬故宮展演；另外由中華文化總會策畫的臺灣廟埕文化，呈現臺灣民眾一日的數位生活日常；蘭花館則展示臺灣特有蘭花種，將參觀者帶回到與恐龍同時存在的白堊紀時代，讓參觀者可以共同體驗臺灣文化及花藝之美。

為了配合臺灣形象展的主題，展期中舉辦「臺日半導體產業合作論壇」及「AI元宇宙創新合作論壇」，邀請產業領袖，於論壇中進行深入交流討論，促進臺日之間的戰略聯盟與產業合作。本次展覽展現了臺灣企業將優秀技術落實到人一天的食、衣、住、行、娛樂、醫療等生活的各個層面，讓日本參觀者親身體驗臺灣的智慧生活科技，充分認識臺灣的軟硬實力，有效提升對臺灣的好感度與認同度。