從竹北到中山北 有兩把刷子的專業職人「美山林建築團隊」

近年來，全台房市最夯的首推竹北，因靠近新竹科學園區，吸引大量高科技產業進駐，同時帶動工程師與從業人員的住宅需求，科技業的工作DNA講究的是專業與精準，所以要在這個競爭激烈的地方蓋房子，竹北業者追求的是把事情做對、做好，比說的好聽更重要。美山林建築團隊在竹北建築業界深耕二十幾年，董事長鄭奕孟表示，七年前為自己圓夢，要在竹北做建築，沒有兩把刷子是不行的，一個是實事求是，另一個就是說到做到。

竹北科技客在購買房子時，相對比較務實，更在意建築的內在，多年的實務經驗累積，美山林建築團隊更體認到專業建築人比較注重設計細節，最後的平衡點永遠是怎麼蓋好才是重點。鄭奕孟說，不管是在美地建設總經理時期，還是現在打造自己的品牌，始終不變的堅持，這次從竹北來到台北的心路歷程，中山北路五段這塊難得的基地，歷經多次整合卻沒成功，直到台北友人介紹，憑藉著多年的專業資歷與誠實待人的原則，打動了這群有信仰的地主，將這塊原來是幼稚園，鬧中取靜，有故事的土地交給我們。

有了好的地段，當然要有好的團隊，這次「中山北美」交由忠泰集團旗下的忠泰房屋行銷代言，當初忠泰建築也是從無到有，先找好的土地，再找國內外最優秀的團隊來做，一步一步慢慢的走到今天，專業掛帥，從心出發，美山林建築團隊戰戰兢兢，每一步都在努力成為被信賴的品牌。

因緣際會幸運的在北市三大林蔭之一中山北路五段，鄰近士林捷運站、士林官邸生活圈，「中山北美是我們在台北的第一個案子，當然希望可以做到最好。」美山林建築團隊特別堅持細節，就是以行動證明，從王山頌、趙國智雙建築大師設計規劃、外觀與燈光設計，如榆設計負責公設、景觀、築遠工程結構設計，提升耐震力，以及銷售服務端的忠泰房屋，再再都是嚴選北市豪宅團隊，更在規劃上創新提出微基因生活宅的概念，賦予生活剛剛好的幸福感，結合耐震升級，全棟淨水，奈米淨化、智慧建築等先趨內涵，貼心為住戶設想，讓購買25/35坪的新世代客戶，輕鬆升等豪宅級規格。

美山林建築團隊盡其所能打造「中山北美」，不只是邁向建築新旅程，更是立足台北重要的里程碑，一切努力只為讓人記住：美山林建築是好的建築。