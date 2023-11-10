臺日半導體產業合作論壇東京登場 強化供應鏈互補合作

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日本長期以來是臺灣重要的產業合作夥伴，經濟部王美花部長於2022年疫情之後，首次出訪就是到日本；去年訪日加速促成SUMCO、三井化學集團等標竿日商落實在臺擴大投資及研發。今（2023）年延續臺日半導體合作熱度，除拜會日本半導體關鍵材料及設備廠商外，並受邀率團出席「臺灣形象展」及「臺日半導體產業合作論壇」擔任致詞貴賓。

11月9日下午辦理的「臺日半導體產業合作論壇」，針對臺日半導體產業供應鏈合作及車用電子與AI趨勢需求，邀請臺日半導體產官研重量級人物進行交流；包括日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明、Rapidus取締役會長東哲郎、DENSO技術長加藤良文等；臺方則有鈺創科技董事長盧超群、聯發科副總張豫臺、資策會MIC所長洪春暉等。

王美花部長致詞時表示，臺灣是全球半導體產業最先進製程的研發與製造重心，而日本在材料、設備實力堅強，雙方供應鏈彼此互補，已成為臺日產業合作的新模式。而AI產業潛力備受期待，對臺灣非常具有未來性，在臺日理念相近，產業、文化背景接近以及長期合作的基礎下，彼此會有更寬廣的合作空間。

外貿協會黃志芳董事長表示，半導體是人類智慧合作結晶，也引述運算力就是國力。指出半導體黃金時代才剛開始，而AI可以加速半導體發展，期待臺日持續合作。

日本甘利明議員聯盟會長指出，隨著智慧化、低碳化的發展與需求，半導體已成為戰略性產業，更提出控制半導體者能控制全世界。特別是在AI帶來的第四次社會革新下，臺日在需求不斷提升的過程中，具有相互合作的利基。

王部長並強調，臺海安全已經是全球共同議題，今年包括日本在內的 G7 明確表示臺海和平穩定的重要性。國際合作對維持全球供應鏈、經濟穩定至關重要，臺灣願和所有理念相近國家共同努力，臺日更是區域發展上的長久重要夥伴，在產業合作上，「臺日彼此就是最佳的神隊友」。

本次「臺日半導體產業合作論壇」亦獲日本各界踴躍參與，約500人報名共同探討半導體產業發展契機。