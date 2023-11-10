上海陸家嘴誤購致癌物質超標毒地 提告蘇鋼集團索賠442億

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大陸上市公司上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（陸家嘴）近日公告，控股子公司7年前以85億（人民幣，下同）高價買入的蘇州鋼鐵廠舊址大部分土地，土壤存在汙染問題，陸家嘴向江蘇蘇鋼集團有限公司（蘇鋼集團）相關方，提出了百億訴訟，已獲法院立案。因事涉多家蘇州政府機構、事業單位及國有企業，引發關注。蘇鋼集團微信公眾號10日發布情況說明指該公司關注到網上涉及蘇州綠岸專案相關輿情資訊，將積極應訴。

被告方蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會以及蘇州市自然資源和規畫局，近日已收到了江蘇省高級人民法院的書面案件受理通知書。

陸家嘴公告顯示，自2022年以來，陸家嘴及各方環境調查確定，控股子公司蘇州綠岸房地產開發有限公司（蘇州綠岸）名下14塊土地存在汙染，且汙染面積和汙染程度遠超蘇鋼集團掛牌出讓時所披露的汙染情況。

為此，陸家嘴向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟，請求法院判令蘇鋼集團承擔賠償100.44億元（約合新台幣442億元）的侵權責任，並請求判令蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規畫局承擔連帶責任。

11月6日，陸家嘴董事長徐而進在業績說明會上表示，公司專項工作小組正全力以赴開展處置、維權工作，推動相關責任方承擔後續處置責任。

該事件追溯至2016年，當時房地產市場一片向好，作為上海國資的陸家嘴決定「走出去」。當年10月17日在222輪競價後成交價85.25億元，折合成樓面地價約7864元／平方米，屬於溢價2倍拿下股權。

陸家嘴下屬全資公司競得蘇州綠岸95％股權，而蘇州綠岸名下的主要資產正是位於蘇州高新區蘇通路北、蘇鋼路東的 17塊土地使用權。

據瞭解，該地塊是當時蘇州市場體量最大的地塊。按照蘇州高新區管委會官方微信公眾號對該項目的表述，專案總占地面積約66萬平方米，開發總體量（建築面積）約157萬平方米，是蘇州高新區首個百萬方城市區域綜合體專案。

2022年4月13日晚間，陸家嘴披露了一則風險提示公告，蘇州綠岸名下部分土地存在汙染。當時，陸家嘴已經開發了其中8幅地塊，被指存在汙染的地塊上已建起學校、幼兒園和高層住宅。隨後，還意外發現已建設教育設施的2號、13號地塊及尚未開發的3號、4號地塊均存在嚴重汙染風險，土壤或地下水中諸多元素大幅超標，不符合該等地塊原對應的規畫用地標準，4幅地塊面積合計約11.8萬平方米。據其披露，截至2021年底，這4幅地塊累計工程投入金額約為4.5億元，對應的存貨金額為22.42億元。

今年3月，蘇州綠岸收到了其委託中國環境科學研究院調查後出具的7幅汙染地塊的土壤汙染狀況詳細調查報告。結果顯示，7幅土地（1號、2號、3號、4號、5號、6號及10號）存在汙染，局部區域汙染嚴重。

但是根據蘇鋼集團於2016年8月掛牌時披露資訊，蘇州綠岸名下地塊中，非焦化區域的土壤和地下水基本未受到汙染，可再開發利用；焦化區域的汙染主要集中在4號地塊局部區域，根據修復目標值，最終確定0-18米深度內，汙染範圍為17542平方米，汙染土方量為39604立方米。

按照陸家嘴近日公告，17宗地塊中共有14塊土地存在汙染。對此，陸家嘴認為，不排除蘇鋼集團、環境檢測機構等存在涉嫌一系列違法違規、弄虛作假等可能，導致存在嚴重汙染的土地進入公開交易市場，並在掛牌轉讓蘇州綠岸95％股權時隱瞞了相關資訊。

根據天眼查APP股權穿透顯示，江蘇蘇鋼集團由蘇州紡織控股有限公司和方正商業地產有限責任公司控股，持股比例分別是7.54％和92.46％。而方正商業地產有限責任公司由新方正控股發展有限公司100％控股，新方正控股又是由新方正（北京）企業管理發展有限公司、珠海煥新方正投資合夥企業、珠海市方正一號企業管理合夥企業等持股。

除了土地「涉毒」、 訴訟金額超百億等引起熱議外，業內認為，涉案專案的建築工人、購房者如何維權等，也是需要重點關注的問題。

微信公眾號「蘇鋼集團」10日發布情況說明：近日，該公司關注到網上涉及蘇州綠岸專案相關輿情資訊，現就有關情況說明如下：就披露及交易情況、地塊檢測情況、2號地塊情況、施工作業情況提出說明。並強調，目前相關爭議已由法院立案受理，正在積極應訴，相信司法機關在查明案件事實的基礎上會作出公正的判決。該公司將與各方一道，把確保群眾身體健康和購房者合法權益放在首位，尊重生效判決結果，維護司法權威。

11月8日，上市公司陸家嘴曾經花了80多億買了十幾塊地，結果發現都是「毒土地」，因事涉多家蘇州政府機構、事業單位及國有企業，陸家嘴索賠金額超過100億元，引發全行業關注。一則關於上海陸家嘴集團與蘇鋼集團的公告在網上引起廣泛關注。據網傳圖片顯示，陸家嘴集團花費85億元從蘇鋼集團購買了一塊土地，原計畫用於開發住宅、幼稚園、健身公園等配套設施。然而，在土地交付後，陸家嘴集團在驗收時發現了嚴重的問題。

據報導，這塊土地原為工業用地，蘇鋼集團在出售時曾承諾已完成土地汙染治理。然而，陸家嘴集團在驗收時發現，土地存在強烈的致癌物質超標問題，與蘇州環境研究所出具的協力廠商檢測報告相差甚遠。這一發現使得陸家嘴集團決定起訴蘇鋼集團，索賠100億元。

這一事件引起了公眾的廣泛關注和討論。不少人認為，蘇鋼集團在出售土地時的隱瞞和欺詐行為嚴重損害了陸家嘴集團的利益，應對此承擔責任。同時，也引發了人們對於土地汙染治理的關注和反思。

陸家嘴11月4日的公告，引發市場關注。

公告顯示，上海陸家嘴、以及其子公司佳灣公司、佳二公司與江蘇蘇鋼集團有限公司、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規畫局（以下合稱「被告方」）因土壤汙染產生侵權糾紛，原告方向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟。近日，原告方收到本案書面《受理案件及告知合議庭組成通知書》。

公告顯示，2016年，公司指定控股子公司佳灣公司和佳二公司（通過信託計畫）組成聯合體在上海聯合產權交易所聯合競得蘇鋼集團掛牌出讓的綠岸公司95％股權，綠岸公司名下的主要資產為位於蘇州高新區蘇通路北、蘇鋼路東的17塊土地使用權。

而2022年以來，公司及各方環境調查確定綠岸公司名下14塊土地存在汙染，且汙染面積和汙染程度遠超蘇鋼集團掛牌出讓時所披露的汙染情況。同時，公司委託專業機構核查發現，在案涉土地的調規變性及出讓過程中，各被告存在一系列違法違規、弄虛作假、不依法履職的侵權行為，共同導致了原告方受讓存在嚴重汙染的案涉土地。

江蘇蘇鋼集團有限公司公告： 2023年11月10日 此前消息，近日，上海浦東國資委旗下上市公司陸家嘴公告了一起訴訟案件，因事涉多家蘇州政府機構、事業單位及國有企業，標的為一宗存在嚴重汙染的“毒地塊”，涉案金額超過100億元，引發全行業關注。

公告稱，陸家嘴及其下屬子公司因土壤汙染問題，向江蘇省高級人民法院提起民事訴訟，被告方為江蘇蘇鋼集團有限公司（蘇鋼集團）、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規畫局。涉案金額100.44億元及訴訟費等。

目前，陸家嘴已收到江蘇省高級人民法院的書面案件受理通知書。