半導體、航太產業加持 仁武人口成長大躍進

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根據資料統計自2013至2023年之間成長了1.7萬人口，更是高雄行政區內唯一近十年來人口連年呈現正增長的行政區，在少子化與人口外流的時代仍一支獨秀逆勢成長。區域內有航太產業園區的支撐，帶動仁武區人口成長，以吸引許多連鎖品牌也相繼進駐仁武區拓點，如：麥當勞、寶雅、星巴克、康是美等，未來在仁武航太產業園區、台積電2奈米進駐高雄議題帶動更多人潮移入，區域生活圈更有機會擴大發展。

高雄仁武區緊鄰左營、三民區，具備便利的交通，房價卻相對親民許多，進而吸引周邊大社、三民、左營的購屋族買進仁武定居置產，人口紅利也帶動仁武區發展突飛猛進。而仁武區「澄德重劃區」也因此成為此波效應最大受惠地段，「澄德重劃區」因坐落仁武精華地段，座落北高科技廊道核心與仁武航太產業園區為鄰，串連高雄台積電廠區，同時坐擁長庚與榮總兩大醫療院所，快速串連國一、國十雙國道交通逢源，周邊文教學區林立以及豐富公園綠地多樣機能健全優勢，吸引各大建商搶進推案外，也成為購屋、換屋族首選區域。

民眾購屋精打細算，生活品質也不能犧牲，因此更要懂得挑選高CP值的好地點、好機能、好產品。隨著市中心房價日益飆升，近年來民眾心態也出現轉變，當市區買兩房價錢已能購入重劃區三房，與其蝸居市中心犧牲生活品質，進而轉向生活機能佳的新興重劃區購屋置產，擁有更大空間、更好的住宅享受。

仁武區生活機能便利美食眾多，建案拼賞屋人氣與買氣祭出奇招，不論是舉辦活動講座、抽獎或是送贈品等等，讓賞屋客成為最大贏家。高雄仁武區知名新建案「三發首席大院」與商圈店家共同合作推出「10萬美食兌換券」活動，民眾於接待中心賞屋後，即可獲得價值共200元的美食券，於特約店家內皆可折抵消費，不僅為自己建案拼人氣與買氣，同時也為週邊店家帶來停留經濟，活絡商圈與地方攜手創造共榮雙贏。

為了吸引購屋族眼光，許多建案也在建築規劃上下足了功夫。「三發・首席大院」除擁3711坪壯闊開發，基地三面臨路緊鄰公園綠意，與第三方單位合作SGS建築履歷驗證，並引進集團內金革音樂資源，打造音樂藝術公設空間，青鳥書局合作為閱覽室選書，還有廚藝教室、健身房、撞球室、視聽室、鋼琴室、泳池等，以豐富公設與優質規劃成功吸引消費者目光。