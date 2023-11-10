「幸福空間首間快閃店」落腳台南 攜手遠雄藏萃打造幸福居

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走進台南「遠雄藏萃」的接待中心，有別於以往的樣品屋風格，遠雄建設這回攜手知名裝修節目「幸福空間」，打造出台南首間幸福空間快閃店。以設計裝修節目聞名的「幸福空間」，向來是大家對於居家裝潢設計的參考指標，節目中展示居家空間變化性，近年轉型提供裝潢設計服務，這回受到龍頭建商遠雄建設邀請，打造全台獨家「遠雄藏萃X幸福空間限定特展」，結合創意和實用性，以時下最流行的輕裝修，讓客戶未來可用輕預算打造出多種幸福的家居場景。

「遠雄藏萃」位於台南市安南區，安南區近年來成為台南房市熱區，今年四月正式突破20萬人，人口僅次於永康，台南市政府積極於安南挹注重大建設，其中就包含了備受矚目的「商60」北安商業區。據了解，商60副都心約37.17公頃，其中22.11公頃規劃為商業區用地，超越了南紡購物中心的5倍，其餘15.06公頃則為公園、停車場、廣場等公共設施用地，甚至傳出有百貨業者設點等消息，帶來龐大商機，未來不同凡響。

另外安南區也將迎來世界知名建設作品，李科永基金會禮聘日本國際知名建築師伊東豊雄跨海設計操刀「李科永紀念圖書館」，預計斥資2億元打造這座國際級圖書館，還有安南區草湖寮公園等建設，政府與民間大動作資源投入，讓安南區逐步蛻變成為台南未來副都心。

「遠雄藏萃」基地位置極佳，不僅正對公園、走路就到海佃國中小9年明星學區，更擁有緊密的商圈網絡，包括海佃路、文賢好市多、小北花園夜市、海安及安中五大商圈，無論是通往市區或是南科都相當便利，未來7分鐘即可連接「北外環」第二期工程的中華路匝道，使市區的南北通行時間大幅縮短，車行至南科的時間也將縮短至15-20分鐘內。「遠雄藏萃」規劃33~43坪、3-4房，採戶戶邊間規劃，格局優勢讓幸福空間在設計表現上更好發揮，光線透過大片的窗戶灑進室內客廳，尺度更顯開闊。

在「遠雄藏萃X幸福空間限定特展」中，採極具現代感的中島開放式廚房設計，讓廚房不再是傳統的封閉空間，而是成為客廳的一部分；此外，中島設計還能作為早餐吧或社交空間使用，未來做飯的同時更能夠參與家庭活動，不僅方便實用，還賦予了空間更多的互動性，讓家庭成員之間更加親近。本次展覽最大亮點在於，專為親子互動和甜蜜回憶設計的「童趣房」與「多功能電競室」，自今年10月正式開幕後，不少遠雄藏萃的已購客戶預約回訪，對於此次的多元裝修風格感到期待，希望能夠協助構思未來居家設計空間運用。

已購客表示，前期成員比較少，打造多功能電競室，不僅可以滿足男主人的兒時心願，也能在家裡就獲得家庭劇院的生活品質；未來有孩子後，調整為陪伴孩子長大的兒童房，一屋多用的概念，讓空間效率更為提升。業者表示，輕裝修風潮崛起，以輕負擔帶來最大的幸福感，為滿足這一趨勢，舉辦「遠雄藏萃×幸福空間限定特展」，呈現「家的N+1種幸福」，幫助客戶對未來的家有更多元的空間想像與使用可能

「遠雄藏萃」即將於11月18日隆重舉行「幸福空間限定特展-設計師日」活動，將邀請幸福空間的頂尖設計師駐點於現場，提供現場專業的裝潢建議，並分享他們的設計葵花寶典，為客戶解析輕裝修的魅力，在有限的預算下實現獨一無二的夢想家居，共同探索「家的N+1種幸福」。