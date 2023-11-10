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台北景點｜最迷你新光三越插旗東區 獨家品牌、星級美食搶攻高端商機

新光三越鑽石塔打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群。圖／行遍天下提供
新光三越鑽石塔打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群。圖／行遍天下提供

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今年10月開幕的新光三越鑽石塔Diamond Towers位於忠孝東路、復興南路交叉路口，緊鄰遠東SOGO復興館。特聘日本知名建築大師丹下憲孝操刀設計，打造3大棟豪宅、百貨摩天建築群，成為東區時尚新地標。

作為最小的新光三越百貨，以「時髦社交」為概念，品牌超過100間，A、B兩棟1至4樓為商場，匯聚精品、潮流、星級餐廳、質感咖啡和甜點、運動、家具等等，更引進多個獨家品牌、6大香氛概念店，佔地200坪、販售8千多項商品的美麗市場更引進高端精品級食材，搶攻高端消費商機。

鑽石塔引進世界潮流精品，包括時尚家具主題快閃店。圖／行遍天下提供
鑽石塔引進世界潮流精品，包括時尚家具主題快閃店。圖／行遍天下提供
一館4樓設置了新光三越旗下超市美麗市場的進階版店型「美麗市場Plus」。圖／行遍天下提供
一館4樓設置了新光三越旗下超市美麗市場的進階版店型「美麗市場Plus」。圖／行遍天下提供

層層規劃咖啡廳，世界最佳50的「興波咖啡」、獨家販售288層酥脆千層酥的「勺日ZHUORI」、東京車站人氣伴手禮「PRESS BUTTER SAND」海外首間現場製作櫃台店紛紛插旗鑽石塔。其中「台北東區最美咖啡廳」勺日首間甜點咖啡店「勺日新光Let's Go店」獨家販售288層超酥脆「散步系法式千層」，以水果口味為主，推出香橙葡萄柚、西洋梨鐵觀音、巧克力香蕉與芒果阿薩姆，開幕期間還推出限定口味「聖多諾黑小花園法式千層」，再掀打卡爆款！

勺日開幕期間推出聖多諾黑小花園法式千層。圖／勺日提供
勺日開幕期間推出聖多諾黑小花園法式千層。圖／勺日提供
勺日散步系法式千層主打水果口味，西洋梨鐵觀音千層吃得到水果香甜和茶香。圖／勺日提供
勺日散步系法式千層主打水果口味，西洋梨鐵觀音千層吃得到水果香甜和茶香。圖／勺日提供
勺日新光Let's Go店溫潤木質色家具搭配奶油色調打造質感氛圍。圖／勺日提供
勺日新光Let's Go店溫潤木質色家具搭配奶油色調打造質感氛圍。圖／勺日提供

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