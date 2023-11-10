快上網登錄！中市明年起不寄發機車定檢明信片 改簡訊通知

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台中有183多萬機車族，台中市環保局明年1月1日起停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟動電子化通知。環保局表示，民眾可前往「台中市政府環境保護局機車定檢簡訊通知網」登錄機車車牌及手機號碼，每年定檢期間簡訊提醒不漏接。

截至今年9月底止，設籍台中市機車有183萬7977輛，其中每年應排氣定檢機車有123萬餘輛，為響應2050淨零碳排，台中市去年開始針對已登錄無紙化服務的車主進行機車定檢簡訊通知服務。

環保局表示，只要民眾的機車設籍台中市，就符合登錄資格，民眾可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址（https://taichungsms.greenideas.com.tw/）或掃描宣導活動海報QRcode條碼，進入網頁後依循系統提示要件完成申請者，不只比明信片更環保，也避免車主因搬家、住在外地等因素漏接定檢提醒。

環保局提醒，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣汙染防制法》裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新台幣3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

環保局長陳宏益表示，機車排氣檢驗費用是由環境部空氣汙染防制經費補助，大家都可免費檢驗，為維護空品，請車主務必在每年機車定檢期間完成檢驗，並養成車輛定期保養觀念，民眾也能同步掌握自身車輛現況，減少車輛臨時「顧路」或緊急事故發生。