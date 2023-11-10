每4分19秒就有1人罹癌 肺癌28年來首度躍升十大癌症首位

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新冠疫情期間，癌症篩檢人數驟減，國民健康署今（10）公布2021年癌症登記報告，全癌症發生人數較前一年略減217人，過去年年快轉的癌症時鐘罕見地停留在4分19秒。過去15年大腸癌位居十大癌症首位，2021年被肺癌超車退居第二，這是我國自1995年公布癌症登記報告以來，肺癌首度登上第一位。

國民健康署今天公布最新癌症登記報告，2021年全癌症發生人數12萬1762人，較前一年略減217人，發生年齡中位數為64歲，其中50歲以上占8成3，而發生人數和標準化發生率都是男比女高。國民健康署長吳昭軍指出，2021年和2019年相比整體癌症人數下降，後續狀況是否有下降趨勢，須持續觀察。

2021年十大癌症發生人數依序為(1)肺癌(2)大腸癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)口腔癌(含口咽、下咽)(6)攝護腺癌(7)甲狀腺癌(8)胃癌(9)皮膚癌(10)胰臟癌。和2020年相比，肺癌和大腸癌序位互換，胰臟癌則前進2個名次，擠進十大癌症之列。

過去15年大腸癌都是國人十大癌症首位，2021年被肺癌超車。肺癌新發生人數共1萬6880人，較前一年增加510人；大腸癌新發生人數1萬6238人，較前一年減少591人。國民健康署癌症防治組長林莉茹說明，肝癌曾經連續13年第一，過去15年是大腸癌第一，後續趨勢還有待觀察。

林莉茹指出，近年肺癌早期發現比率增加，從2011年的13.7％到2021年的35.4％，顯示國人肺癌篩檢意識提升；肺癌第一期存活率達9成，到了第四期僅剩1成，早期發現可以降低死亡風險。低劑量電腦斷層檢查自2022年納入「五癌篩檢」，未來肺癌是否可能蟬聯癌症首位，吳昭軍表示「有可能」。

吳昭軍指出，近兩年因為疫情影響，癌症篩檢量下降，直到今年（2023）已經恢復，較去年成長16％，累計將近435萬人次，希望符合「五癌篩檢」資格的民眾及早篩檢，能夠及早發現、及早治療。