《觀光股》寒舍Q3、前3季獲利齊飆高 全年有望登峰

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖飯店集團寒舍(2739)受惠暑期旺季住房、餐飲同步暢旺，2023年第三季稅後淨利跳增至1.31億元，每股盈餘（EPS）1.44元，雙創上市以來新高。前三季稅後淨利2.52億元、每股盈餘2.76元，雙創同期新高。集團看好第四季營運續強，帶動全年表現有望再創高峰。

寒舍股價10月中下探34.65元的8個月低點，近日明顯轉趨上攻，受惠業績報喜激勵，今（10）日開高後在買盤敲進下放量飆升9.78％至50.5元，距離漲停僅差一步之遙，早盤維持逾6.5％漲勢，領漲觀光餐旅股。不過，三大法人本周迄今賣超寒舍達382張。

寒舍2023年第三季合併營收11.46億元，季增3.58％、年增達27.93％，創同期新高。營業利益1.69億元，稅後淨利1.31億元，分別季增達近1.02倍、2.38倍，較去年同期虧損0.49億元、0.86億元大幅轉盈，每股盈餘1.44元，均創上市以來新高。

累計寒舍前三季合併營收34.48億元、年增達54.48％，創同期新高。營業利益3.96億元、較去年同期虧損3.32億元大幅轉盈，提前改寫年度新高。稅後淨利2.52億元，較去年同期虧損3.8億元大幅轉盈，每股盈餘2.76元，雙創同期新高。

觀察寒舍本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率34.53％，低於第二季37％、優於去年同期27.49％，營益率逆勢「雙升」至14.74％，改寫歷史新高。前三季毛利率36.61％、營益率11.5％，較去年同期顯著回升轉盈，分創近4年同期高、同期新高佳績。

寒舍第三季住房營收4.48億元，季增3.57％、年增達56.07％，餐飲營收6.68億元，季增3.37％、年增達15.62％。前三季住房營收12.99億元、年增達91.49％，餐飲營收20.59億元、年增達40.03％，帶動整體營運顯著回升創高。

寒舍分析，國際大型展覽與航空運能疫後復甦，帶動國際商務客回流，集團旗下商務型飯店的商務客已回流至疫前逾75％，其中又以歐美、香港與新加坡旅客居多。加上國際演唱會及藝文展演活動熱絡，連帶拉抬周末住宿率與房價。

寒舍表示，第三季及前三季各飯店住房營收均表現亮眼，前三季台北喜來登成長達1.31倍、台北寒舍艾美酒店成長達1.59倍，去年5月甫開幕的寒居酒店更跳增達2.13倍，礁溪寒沐酒店則鎖定親子出遊潮，推出一泊二食鞏固住房業績。

其次，寒舍迎戰暑假餐飲旺季，旗下自助餐廳雙雄台北喜來登「十二廚」與寒舍艾美「探索廚房」除強打「松葉蟹吃到飽」，再加碼「主題美食節」大幅升級餐檯料理，礁溪寒沐則結合當地特色推「原住民美食節」，並推出宜蘭壽星優惠等，使第三季餐飲營收較疫前2019年同期成長達20.05％。

展望後市，寒舍集團ITF旅展業績告捷，配合感恩、聖誕、跨年與尾牙春酒旺季接續來臨，將陸續推出新菜色與宴會方案，瞄準年末聚餐商機，並積極設定大型企業年度住宿合約目標，爭取國外商務團客及員旅、獎勵旅遊團，預估第四季營運可望續強，全年有望再創高峰。