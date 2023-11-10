《汽車股》電子駐車系統明年銷美 IKKA-KY添動能

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【時報記者莊丙農台北報導】IKKA-KY(2250)指出，已接獲日本車廠要求提出電子駐車系統（EPB）擴產及出貨美國時程方案，EPB系統有望因此開拓美國市場，進一步挹注新的營運動能。

IKKA-KY今年10月營收3.37億元，年增12.2％，前10月營收29.32億元，年減2.15％。隨著日本豐田(TOYOTA)營運亮眼，第3季每股盈餘達到2.17元，前3季每股盈餘2.77元。

日本車廠除要求電子駐車EPB擴產外，並提出出貨美國時程方案，顯示IKKA-KY以穩定品質贏得日本車廠信賴，因此希望擴大交貨至美國，以解決目前汽車供應鏈短缺問題，2024年EPB系統銷售量可望因應美國市場而再成長。

該公司2022年收購日本Sol-plus，長期以來為日本SONY供應商，Sol-plus長期耕耘汽車市場與電動車零組件，除持續交貨電動車馬達核心零配件外，目前也與Sony EV電動車部門合作，有機會參與後續電動車量產計畫。

除了2024年EPB切入美國市場外，2025年名古屋工廠產能陸續提升，子公司有機會取得多家日系電動車零組件訂單，並與日本汽車廠共同開發電動車零件也將投入生產，2024年後成長動能強勁。