最強團媽柯以柔 好神裝潢術大公開

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藝人轉型直播主，化身「最強團媽」柯以柔，善於理財的她，這次買房除了自住、給孩子預留未來使用空間外，並規畫直播區及工作室。之前舊家由歐德傢俱設計，結果一試成主顧，裝潢新居委由歐德設計師李莉華量身訂製現代風居宅，結果當然是「非常滿意」。

居家規劃經驗豐富的柯以柔，常常在網路上分享室內設計小撇步，可稱為「裝潢達人」的她表示，「坪效」、「機能」、「好整理」是裝修首要，所以玄關落塵區捨棄用屏風、拉簾或半高櫃區隔空間，避免遮蔽視野及限制動線，選用深木紋系統板隱藏電箱，下方結合穿鞋椅，搭配按鍵式LED燈，以簡單圓邊櫃規劃小平台放置鑰匙小物，下方放置掃地機器人，不但放大視覺空間，還可以串連整面頂天收納櫃，直說「進門就有好心情。」

育有三個寶貝，重視居家安全的柯以柔，選擇歐德傢俱無毒低甲醛「健康綠建材」，透過系統櫃量身訂製的特性，把新購入的「洗地機」、「3C影音設備」完美收納；電視主牆及沙發背牆不選用時間久會產生裂痕髒汙的油漆，或受潮會破裂泛黃的壁紙，改用系統板混搭輕淺木格柵做造型牆及櫃體，不但抗磨耐髒好保養，增加儲物量又美觀大器，還可以當網美牆，一舉數得。

讓「電商女王」柯以柔驚豔的是，這次配合才知道歐德推出同樣榮獲綠建材標章的「Order floor超耐磨木地板」，易清潔好保養，不怕孩子跑跳有效降噪20dB不擾鄰，讓她安心又放心。

擁有寬敞的「開放式中島大廚房」是柯以柔最大夢想，大理石紋檯面串連餐桌；隱藏式冰箱和零食櫃；結合智慧家電烤箱、炊飯櫃、電動升降烘碗機及崁入式移動插座；串連造型洞洞板作為轉場過道，收納廚房小物，每天待在餐廚區做輕食料理，欣賞窗外整片綠景，讓她覺得「好幸福」。

全室裝潢讓柯以柔最滿意的是兒童房，「空間只有2坪多，收納卻是100分」，買現成家具無法發揮坪效，還會產生許多畸零空間，透過系統傢俱量身訂製、歐德多寶閣臥榻設計，完美儲放書籍、衣物、生活用品，可以做為書房、睡眠區、遊戲室，透過白牆投影變身視聽室，成了柯以柔和孩子共享天倫之樂的甜蜜小窩。

家是要住十幾二十年，裝修過程繁瑣費時，還要噴很多錢，柯以柔表示「如果沒有一次完美到位，以後還要花時間重修那才嘔。」高品質設計、完善售後服務以及系統傢俱可搬遷優勢，讓柯以柔開心成為歐德10年以來忠實愛用者。