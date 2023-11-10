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驚！屏東今年首例本土日本腦炎 個案出現在「這鄉鎮」

  • 中時即時 林和生
屏東縣出現2023年第1例本土日本腦炎確診病例，衛生局於高風險場所懸掛捕蚊燈監測。(屏縣府提供／林和生屏東傳真)
屏東縣出現2023年第1例本土日本腦炎確診病例，衛生局於高風險場所懸掛捕蚊燈監測。(屏縣府提供／林和生屏東傳真)

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屏東縣出現2023年第1例本土日本腦炎確診病例，為居住長治鄉，年齡70多歲男性，發病日為10月22日，因有意識障礙、發燒等症狀至醫院就醫採檢通報，經疾病管制署實驗室檢驗於11月6日確認感染日本腦炎，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

屏縣衛生局表示，接獲通報後立即進行相關疫情調查，經查個案近期無旅遊史、亦無相關疫苗接種史，住家或活動地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員已至個案居住地周邊進行懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊等緊急防治措施，同時加強對附近民眾衛教宣導及適齡幼兒日本腦炎疫苗催注。

衛生局提醒，臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，大部分的人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

屏縣衛生局長張秀君表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

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