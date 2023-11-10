傳騰訊將在中國獨家代理Meta VR頭顯 明年年底開賣

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華爾街日報報導，騰訊將於明年年底開始銷售Meta低價版的VR頭顯設備。

據悉，這款出售的耳機將使用比最新款Quest 3更便宜的鏡頭，安裝的GPU則要比Quest 2更先進。據知情人士透露，這款低價版的VR頭顯也會在其他地區市場出售。

此外，有知情人士表示，此次交易中，設備銷售的收入分配上，Meta將占大部分，而騰訊則會獲得更多內容和服務方面的收入。不過，報導表示，該交易仍是臨時性的，細節可能會發生變化。

今年2月，華爾街日報指出，騰訊正在與Meta進行洽談，擬在中國出售由Meta 開發的VR頭顯。

據知情人士透露，騰訊已向Meta提議讓其成為Quest 2頭顯在中國的獨家代理。為配合VR頭顯在中國市場的銷售，騰訊還希望推出Quest 2現有VR遊戲的中文版本。

知情人士說，需要解決的問題還包括如何處理使用者資料，全球宏觀經濟條件是否適合雙方建立夥伴關係，以及這兩家公司分別屬於美國和中國最大型的科技公司，所達成的任何交易是否會引起兩國政府的審查。此外，騰訊和Meta還或將面臨大陸對電子遊戲的嚴格監管。

（工商時報 賴瑩綺）

傳Meta與騰訊達成協議 將在中國銷售VR頭戴裝置

《華爾街日報》引述消息人士說法指出，Meta已與騰訊（Tencent）達成初步協議，將在中國銷售新款、較低價版的虛擬實境（VR）頭戴裝置，這是臉書在中國被禁的14年之後，再度進軍當地消費者市場。

知情人士稱，藉由此協議，騰訊將獨家在中國銷售Meta頭戴裝置。對美國科技巨擘Meta而言，這將獲得擴展新市場的契機，有助於提振該款利基產品低迷需求。騰訊與Meta在經過一年的談判後達成協議，將於2024年底開賣Meta裝置。

據悉，合約的修文和細節仍有可能調整，目前尚不清楚騰訊是否需要取得政府的正式核准才能推出Meta裝置以及提供VR內容，因該國尚未頒布VR相關法規。近來，北京當局已緊縮對於電玩和其他數位內容的監管，這使Meta與騰訊的協議可能出現阻礙。

（工商時報 陳怡均）