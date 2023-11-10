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San Marco義大利頂級塗料與新楠星企業合作 台中盛大開幕

  • 工商時報 江偉琳
店面位於台中市烏日區，鄰近高鐵站，交通十分便利。圖/ 新楠星企業提供
店面位於台中市烏日區，鄰近高鐵站，交通十分便利。圖/ 新楠星企業提供

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義大利頂級塗料品牌San Marco正式進駐台灣市場，由台灣總代理新楠星企業有限公司開設第一間實體展示門市，為台灣提供更多更優質的藝術塗料選擇。

新楠星企業專注於台灣建築產業40年，起初主要產品為磨石子色粉與海菜粉，隨者材料技術的進步，引進國外的磁磚黏著劑與防水材料的進行代理和批發，並開始注重材料研發並持續改良產品品質，期許企業能夠帶給消費者更優良更實在的生活環境。總經理陳泓文表示，非常榮幸與San Marco合作，其產品一直都以其出色的色彩穩定性和耐久性而聞名，以上特點都將為台灣的設計師們提供更多的靈感和創意發想，讓我們這塊寶地變得更有質感。

展示間備天花板、牆面、地板皆使用塗料施作，讓客戶能直接看見實際使用效果。圖 / 新楠星企業提供
展示間備天花板、牆面、地板皆使用塗料施作，讓客戶能直接看見實際使用效果。圖 / 新楠星企業提供

義大利San Marco塗料品牌自1937年創立以來，一直以其高品質的產品而聞名。如今已出口超過100個以上的國家，可說是塗料品牌中的企業之冠，除此之外也有與許多與國際知名建築設施合作過的經驗，如:新加玻金沙酒店、土耳其Lazzoni酒店和羅馬尼亞的Sky Bar等，足跡可說是遍布世界各地，今天這個百年歷史的品牌也將進駐台灣，進一步擴展藝術塗料在亞洲的市場。

新楠星企業有限公司作為San Marco在台灣的獨家合作伙伴，將負責品牌銷售和推廣，展示店也將成為與設計師們和專業客戶的洽談據點，展示店內呈列各種San Marco藝術塗料，文藝復興質感料材、金屬漆類和萊姆石塗料等、並提供相關的技術支持和知識培訓等服務。

San Marco位於義大利威尼斯的總部，全球出口量為義大利第一名。圖 / 新楠星企業提供
San Marco位於義大利威尼斯的總部，全球出口量為義大利第一名。圖 / 新楠星企業提供

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