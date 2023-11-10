《電零組》AI訂單穩增旺Q4+3外資比讚 金像電逆衝高

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【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器出貨逐步放量，金像電(2368)第3季稅後盈餘達11.64億元，季增42.4%，累計前3季每股盈餘為4.96元，由於AI伺服器訂單穩定增溫，金像電第4季營運有望比第3季好，金像電財報公布後，3家外資報告全部正面看待，給予「買進」及「建議加碼」評等，激勵金像電盤中股價逆勢走高。

傳統旺季來臨，且AI伺服器神助攻，金像電第3季合併營收為82.46億元，季增19.01%，營業毛利為24.17億元，季增46.74%，單季合併毛利率為29.31%，季增5.54個百分點，營業淨利為16.56億元，季增59.11%，營業淨利率為20.09%，季增5.07個百分點，稅後盈餘為11.64億元，季增42.4%，單季每股盈餘為2.4元。

金像電今年前3季合併營收為215.06億元，年減11.52%，營業毛利53.52億元，年減17.96%，合併毛利率為24.89%，年減1.95個百分點，營業淨利為34.39億元，年減23.87%，營業淨利率15.99%，年減2.59個百分點，歸屬於母公司業主淨利24.11億元，年減33.42%，每股盈餘為4.96元。

為因應強勁訂單需求，金像電計畫擴大台灣廠產能，預計將增加約10%產能。

亞系外資最新報告指出，金像電第3季合併毛利率因更好的產品組合及更多的GPU/ASIC伺服器而表現良好，由於需求持續成長，預期第4季營收/毛利率將進一步上揚，受惠於Intel/AMD與美國CSP廠ASIC伺服器對PCB的需求不斷提升，金像電2023年AI伺服器營收貢獻約11%，2024年可望攀升至21%，我們將金像電2023-2025年每股盈餘預估提高3%-5%，維持「買進」評等，目標價由260元調高至275元。

另外2家美系外資也看好金像電，其中1家美系外資將金像電2023年、2024年獲利上調4%、5%，並維持2025年獲利不變，重申「買進」評等，目標價由255元調升至265元；另一家美系外資也微調金像電2023年到2025年獲利預估，重申「建議加碼」評等，目標價也上調至265元。