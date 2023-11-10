《國際政治》中續懲日排核汙水 這次換「牠」遭殃

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日媒每日新聞（Mainichi）報導，中國大陸已經不讓日本錦鯉（Nishikigoi），這種觀賞級的魚類輸入。外界認為，這應該是中國大陸不滿日本執意要排放核汙水入海的最新抗議反擊。

消息來源指出，日本出口中國大陸錦鯉所需的新潟縣指定檢疫設施許可證，在10月底到期後中國大陸並未繼續簽發。錦鯉養殖發源地的新瀉，其內的小千谷市也被稱為錦鯉之鄉。

中日雙邊關係因福島核電廠汙水排放而趨於惡化，自從日本執意在8月下旬排放核汙水進入太平洋，中國大陸便悍然全面禁止日本水產品進口。同時，香港與澳門政府也同步響應。

2022年，日本觀賞魚類出口金額達63億日圓，約4,170萬美元，比10年前要多1倍。根據日本政府的農林水產省資料，中國大陸是去年大錦鯉的最大輸入國，占日本出口全球的19%。

據悉，日本政府已透過外交管道詢問中國大陸暫停進口錦鯉一事，但尚未獲得任何回應。不過，日本內閣官房長官松野博一（Matsuno Hirokazu）表示，將繼續敦促中國大陸，盡快完成恢復錦鯉交易的相關手續。

日本政府補充，自己已提前向北京政府遞交這份核准申請書，完全符合規範。全日本錦鯉振興會（JNPA）表示，中國大陸是一塊非常重要的市場，希望能把錦鯉出口到中國大陸盡快重新正常化。

不過，中國大陸外交部9日重申反對日本將核汙水排海，以及尚未正式宣布暫停日本錦鯉輸入。同時，中國大陸也指稱，日本這些經過處理的排洋廢水是核汙水，而不是核廢水。

自從北京政府開始對日本全面祭出禁止令之後，日本9月出口到中國大陸的水產品，較去年同期銳減90.8%，只剩下8億日圓。日本政府本周初也統計，這些遭到禁止輸入中國大陸的非食品項目，包括珍珠、珊瑚以及錦鯉等。