《金融》市長變胖算新聞？陳(沖)：課脂肪稅就有「哏」

【時報記者任珮云台北報導】行政院昨天通過「營養及健康促進法」草案，前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳（沖）表示，新通過的草案，多是鼓勵訓示性規定，只是聊勝於無，不如庇谷稅(Pigouvian vax)，或數位工具直接有效。陳（沖）也以最近南部一位直轄市市長上新聞，不是因為政績，而是因為體重為例，進一步引申課徵「脂肪稅」，除了有益國人健康外，也能降低醫療體系負擔。

陳（沖）全文如下:

南部一位直轄市市長，最近上了新聞，不是因為政績，而是因為體重。媒體標題是「胖得連母親都不認識」，內容則報導因市長事忙無暇運動，體重由上任前的79公斤，直竄到90公斤，市長玩笑要倡議減肥運動，提醒民眾注意健康云云。媽媽不認識兒子這明顯是誇張，不值一笑；但體重飆升危害健康，就值得大夥關心，這可是國家大事，不是玩笑話，而且還牽涉到Taxing Fat。

Taxing fat，不是向胖子課稅(這可就涉及歧視)，而是對脂肪課稅。這也不是我的發明，而是美國經濟學家貝克教授(諾貝爾獎)及玻斯納法官，多年前在聯合執筆的專欄(Becker-Posner Blog)中所提。針對容易增胖的高脂肪食物課稅，乍看之下，邏輯上合理，也符合需求法則，可減少對飽和脂肪的攝取。但根據以往的經驗，群眾也馬上會有兩種反應，其一，如何界定高脂肪?其二，如何降低季芬財(Giffen Good)的效應?前者在議會政治下一定吵鬧不休，莫衷一是；後者則反而會增加各種垃圾食物的消費，甚至可能相對增加低所得者負擔，必然引發反彈。

透過名人的光環效應，民眾如大量攝取高脂肪，未來罹患重大疾病機會提高，是否會形成醫療體系負擔，以公共政策觀點，全民理應關心市長的體重與健康，再加上食用脂肪在健康照護方面衍生的外部成本，對我們已經日薄西山的健保財務，未來恐怕是不小的負擔。對曾負笈美國專攻公共衛生的市長，應該非常清楚，這不是個人胖瘦問題，而已升級到國安層次。

談到全民健保，最近在街頭看到總統參選人的海報，政見赫然是解決健保「破產」問題。很難理解特定人如何能有解決的妙方，但既然健保有破產之虞，開源節流又覓無良方，最低限度，地方首長就不宜再以體重勾勒加重負擔的遠景。前述對脂肪課稅，其實不是新聞，而是對產生「負外部性」的市場活動，收取未計算的社會成本，學說上稱為庇谷稅(Pigouvian vax)，此見諸1920年英國經濟學家Arthur Pigou福利經濟學一書中的incidental uncharged disservices(偶發未付費損害)。遠至1903年丹麥的汽水稅、2012年法國對飲料所課糖稅，近代2022年馬來西亞的糖飲料稅，加上美國若干城市散見的飲料稅等，都是庇谷稅的代表。

不過雖然有市長新聞的提醒與加持，但是在選舉季節，加上常有政府撒錢的傳聞，討論加稅，顯然是政治不正確，應該沒有人會在這時候建議課徵脂肪稅，當然如果正面思考，改從改善飲食、增加運動著手，應是長久之計，但無法律加持，良意總是不敵人性。其實在數位時代，政府可考慮提供穿戴裝置，仿外溢保單制度，對保持健康習慣人士，提供報稅寬減額；或是對認證健康食品，提供營業稅減免等，對長期國民健康，定能產生效果。中華民國有一立法計畫，歷經四十年還在草案階段，此即「國民營養法」，曾有學者倡議，也曾有立法委員提案，不知為何均功敗垂成，去年連後來居上的食農教育法，都以增進國民健康為由，三讀通過，難道農民重於國民?昨天行政院通過「營養及健康促進法」草案，可惜多是鼓勵訓示性規定，只是聊勝於無，不如庇谷稅或數位工具直接有效。