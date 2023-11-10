《類股》題材、業績雙支撐 生醫族群逆勢抗跌

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台股今日回檔整理，生醫族群題材、業績都具足，盤中仍有見多頭點火，大陸藥證到手，中天(4128)、合一(4743)、鑽石投資(6901)晨盤齊飆漲停，雖未能鎖住，但漲幅仍高；股王保瑞(6472)、股后晶碩(6491)前3季每股賺24.63、15.31元，股價勉強守在平盤上方。

保瑞前3季營收達新台幣109.94億元，已超過2022年全年營收；營業毛利新台幣52.94億元、營業利益新台幣41.13億元，稅後淨利新台幣24.89億元，每股稅後基本盈餘24.63元，年增143%。保瑞10月自結合併營收為新台幣11.2億元，月成長約11%；前10月自結合併營收達新台幣121.1億元，年成長約70%。

晶碩前3季毛利率52.41%，營益率27%、年減1.46個百分點，稅後淨利10.82億元、年減3.66%，每股盈餘15.31元，摘下隱形眼鏡每股獲利王寶座。

合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥速必一(Fespixon)通過中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)核發1.1類天然藥物新藥藥品註冊證書。中天、合一、鑽石投資晨盤一度飆漲停，盤中高檔賣壓出籠，紛紛打開漲停，漲幅落在3~8%不等。