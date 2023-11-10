SiOHER熹歐禾雙11券BUY購物節 無鋼圈內衣限時168元

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一年一度雙11購物節來了！韓系內衣品牌SiOHER熹歐禾祭出多項超殺優惠，讓所有愛美的女性朋友一站購足所有內著，不論是主打的舒適無鋼圈內衣、一秒集中的前扣／前拉鍊機能型內衣，還是韓系絕美的蕾絲設計，多款指定內衣最低3折起，加上滿千送兩百的回饋，最高可現折一千元。

即日起至11月15日消費滿額即贈品牌精美贈品，還有機會抽消費金額11%的紅利點數，更有多款內衣於雙11當日限時3折與限時168元下殺，眾多振奮人心的超優折扣，輕鬆補齊女性朋友衣櫃中永遠少的那一件內衣。

SOHER熹歐禾理解女性朋友追求更佳體態的渴望，因應時節變化也提供了輕塑美體衣的好選擇，除了在天氣漸涼的日子裡，可用於加強保暖外，同時打造立體美胸與強化腰腹部線條，符合現代東方女性對身形的要求。在與韓國設計團隊研發與改良下，SiOHER熹歐禾推出兼具修身及舒適的美體衣，以柔軟、透氣的材質製成，彈力織布溫柔包覆身體每一寸肌膚，確保長時間的自在穿著，不再需要犧牲舒適性去換取身材曲線。SiOHER熹歐禾也為了提供女性朋友更愉快的購物體驗，雙11活動期間全館消費滿999即享免運，更享有10天居家試衣免費退換服務，擁有漂亮又機能的內衣就在SiOHER熹歐禾。

SiOHER熹歐禾堅持親膚體驗與美型兼具，以精湛工藝及優秀品質，解放女性束縛，鼓勵擁抱個人獨特之美，不管什麼年齡身形的女性，都能找到最適合的內在美，展現自信與美感，實現如同品牌理念「最懂你的內在美」，成為每位女性最信賴的好夥伴。未來SiOHER熹歐禾將推出更多舒適親膚的前扣／前拉鍊無鋼圈內衣，讓女性穿內衣變成一種享受，持續為女性打造最優質的內衣。