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SiOHER熹歐禾雙11券BUY購物節 無鋼圈內衣限時168元

  • 工商時報 江偉琳

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韓系內衣品牌SiOHER熹歐禾券BUY購物節開跑，祭出年度最優惠折扣。圖/業者提供
韓系內衣品牌SiOHER熹歐禾券BUY購物節開跑，祭出年度最優惠折扣。圖/業者提供

一年一度雙11購物節來了！韓系內衣品牌SiOHER熹歐禾祭出多項超殺優惠，讓所有愛美的女性朋友一站購足所有內著，不論是主打的舒適無鋼圈內衣、一秒集中的前扣／前拉鍊機能型內衣，還是韓系絕美的蕾絲設計，多款指定內衣最低3折起，加上滿千送兩百的回饋，最高可現折一千元。

即日起至11月15日消費滿額即贈品牌精美贈品，還有機會抽消費金額11%的紅利點數，更有多款內衣於雙11當日限時3折與限時168元下殺，眾多振奮人心的超優折扣，輕鬆補齊女性朋友衣櫃中永遠少的那一件內衣。

雙十一期間精選美體衣享有五折優惠與新客三百元折價券等多重優惠好康。圖/業者提供
雙十一期間精選美體衣享有五折優惠與新客三百元折價券等多重優惠好康。圖/業者提供

SOHER熹歐禾理解女性朋友追求更佳體態的渴望，因應時節變化也提供了輕塑美體衣的好選擇，除了在天氣漸涼的日子裡，可用於加強保暖外，同時打造立體美胸與強化腰腹部線條，符合現代東方女性對身形的要求。在與韓國設計團隊研發與改良下，SiOHER熹歐禾推出兼具修身及舒適的美體衣，以柔軟、透氣的材質製成，彈力織布溫柔包覆身體每一寸肌膚，確保長時間的自在穿著，不再需要犧牲舒適性去換取身材曲線。SiOHER熹歐禾也為了提供女性朋友更愉快的購物體驗，雙11活動期間全館消費滿999即享免運，更享有10天居家試衣免費退換服務，擁有漂亮又機能的內衣就在SiOHER熹歐禾

SiOHER熹歐禾堅持親膚體驗與美型兼具，以精湛工藝及優秀品質，解放女性束縛，鼓勵擁抱個人獨特之美，不管什麼年齡身形的女性，都能找到最適合的內在美，展現自信與美感，實現如同品牌理念「最懂你的內在美」，成為每位女性最信賴的好夥伴。未來SiOHER熹歐禾將推出更多舒適親膚的前扣／前拉鍊無鋼圈內衣，讓女性穿內衣變成一種享受，持續為女性打造最優質的內衣。

「奢華蠶絲石墨烯透氧柔肌前扣無鋼圈內衣」榮登11月熱銷排行榜TOP 3 。圖／業者提供
「奢華蠶絲石墨烯透氧柔肌前扣無鋼圈內衣」榮登11月熱銷排行榜TOP 3 。圖／業者提供

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