壯碩獼猴彰化四處流竄 直擊民眾：好大1隻！

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南彰化地區近兩個月出現1隻體型壯碩的獼猴四處流竄，昨天有民眾直擊該猴竟出現在北彰化的秀水地區，新動態在社群引發熱議，網友驚呼「移動範圍好大！」彰化縣政府農業處今天指出，該猴應仍在尋覓合適棲息地，才會一直處於移動狀態。

彰縣府農業處表示，該隻體型近1公尺的獼猴是在9月間於竹塘地區首度被民眾目擊，之後陸續出現在二林鎮、芳苑鄉等地，期間曾經在二林鎮跑進1間正在舉辦觀世音菩薩法會的宮廟，引發信徒驚呼「獼猴拜觀音」。

該猴在南彰化流竄期間，因二林及芳苑傳出農場禽類遭咬殺的事件，一度讓該猴揹上凶手的黑鍋，後經農業處調查，發現應為野狗所為，才還其清白，之後該猴多次出沒在芳苑工業區，在眾目睽睽下，淡定地在廠房間爬上爬下。

這幾天該猴移動軌跡逐步往北，並被民眾目擊出現在埔鹽鄉，並在待了幾天之後，昨天有民眾發現該猴出現在秀水鄉，該猴當時靜靜地坐在馬路旁，直擊民眾說「好大1隻！」

彰縣府農業處代理科長洪銘崧指出，從9月接獲通報後，該隻獼猴一直處於移動的狀態，依目前的移動軌跡來看，移動範圍真的很大，研判該猴仍在找尋合適的覓食及棲息地點，也因該猴一直在移動，因此目前設置的幾處誘捕籠並未發揮作用，幸好該猴未有騷擾民眾或破壞農作等狀況出現。

洪銘崧表示，除非獼猴是處於密閉空間內，否則不易透過麻醉槍捕捉。獼猴不會主動攻擊人，遇到時應避免接觸、觸摸，也不要餵食，並避免與其有眼神接觸及有挑釁動作。