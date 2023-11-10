軍公教鐵飯碗不香了？她列缺點一籮筐 這1項全網認同

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【旺得富理財網 李宗莉】軍公教工作壓力愈來愈大，更多人決定棄捧鐵飯碗！考試院統計2012~2022年止的11年間，實際參加國家考試的人數由1年79.5萬人急降至34.8萬人，人數大減44萬人約達56.12%，連帶使國考報名費收入銳減41%、國庫少掉近4億元進帳。就有女網友列出公員缺點，其中以無法午休導致工作超時，還連加班費都沒，最獲網友認同。

考試院考選業務基金統計2012~2022年國家考試的報名人數，除2014年一口氣年減逾2成至53.8萬人，2021年更只剩下38萬人，2022年再摔至34.8萬人，其中高普考及升等考的人數也從2012年的23.3萬人減至9.9萬人，報名費收入同步縮水，從2012年的8.09億元減少到2022年僅剩4.73億元，減幅同樣接近腰斬等級。

日前就有不少公務員於上網分享公職生活的諸多缺點，其中以超長工時居冠，還有民代人前人後兩個樣、只想自己的民眾、長官價值觀很重要以及隨時應變新聞事件等壓力，自己的心情從考上時的天堂，直墜到血汗地獄，苦勸大家考前要三思，心聲沉重到連1450（網軍）都跪了。

其中1名女網友在Dcard發文指出，一般人誤以為公務員朝九晚五，但她卻說「實際上不是每個機關都可以，某些機關根本地獄」，除了有開不完的會，遇到整天在外的會議要到5點才能回辦公室處理事情，且慣老闆充斥各機關，許多人「1天上15小時班，一半拿去付計程車錢，還不能檢舉慣老闆，因為公務員不適用勞基法」，就連1999為民服務電話，也常被不爽但無處發洩的民眾找碴跟罵人。

另在戶政單位工作的網友則分享，自己在窗口的服務時間從早上8點到下午5點半，但中間沒有休息，中午總是餓著肚子處理大量民眾的業務。負責專案期間得瘋狂加班，如果加班費不足支付只好改成補休，人力不足無法休完就是「貢獻國家」，國慶日、跨年還都被迫參加升旗典禮，坦言考上公職成「這輩子最後悔的選擇」。

此外，升遷管道受限也被網友詬病，職場霸凌或讓部屬揹鍋的長官，因為在高層面前表面工夫做得好，通常容易一路高升，反觀有能力想做事的長官，卻常因不順服民代的無理要求，或跟上層長官抗辯，經常遭到冷凍。

至於說好的周休二日，也經常淪為紙上空談，地方政府或基層公務員只要假日遇到突發新聞事件，就要馬上給回應，長官line一敲，都要馬上處理，原Po雖認為與民眾生命安全相關的責無旁貸，但假日卻常得處理雞毛蒜皮小事，久了實在心累。

貼文曝光後引起許多討論，有網友直言「公部門基層真的挺卑微的」、「家人當戶政人員時得四處查門牌，查到都快膀胱炎」、「超時工作到晚上10、11點是生活日常」。但也網友認為，各行各業都有不為人知的辛苦，「同樣的問題護理師、警察都有」、「如果妳來考土木，可能會覺得戶政很天堂。」