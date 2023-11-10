《鋼鐵股》中鋼執行庫藏股 力抗外資賣壓

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)10月自結財報符合法人預期，10月稅前淨利8.23億元，創下5個月高檔。不過法人認為，由於價格基期已高，法人認為鐵礦砂價格後續再漲的空間相對有限，預期原料價格上漲帶動的鋼價漲勢短期已經暫時結束。外資、投信連日賣超，外資本周連4天賣超3.55萬張，中鋼股價上，祭出庫藏股首日衝上25.5元，登上月餘高價，隨後在5日線震盪，周五在平盤忐忑。

中鋼公布10月自結合併盈餘，10月營業收入290.52億元，月減1.37%、年減10.29%，符合法人預期；合併營業利益5.17億元，月增41.28%，年比轉正成長127.79%；自行結算合併稅前淨利8.23億元，創下5個月高檔，月增60.20%，年比轉正成長156.84%。

中鋼10月盤價走揚，但單月出貨量下滑，使得營收表現較弱；惟單位毛利上漲，且礦業投資獲配股利增加等，致營業利益及稅前淨利同步增加。

從盤價來看，中鋼今年11月盤價如預期的以平盤開出，主要因為原物料價格上漲帶動的成本面提升因素已經不再，而需求面在大陸金九銀十旺季後也沒有進一步增加所導致。鐵礦砂價格目前仍在區間盤整，近幾日出現拉抬上漲，反映對大陸政策支持房地產保交樓及美國鋼價上漲後需求可能出現的期待心理。不過由於價格基期已高，法人認為鐵礦砂價格後續再漲的空間相對有限，預期原料價格上漲帶動的鋼價漲勢短期已經暫時結束。

中鋼護盤啟動第四次實施庫藏股，為相隔15年再度祭出庫藏股，買回股份將轉讓予員工，擬自11月6日至明年1月5日買回15萬張庫藏股，買回價格區間16.98至37.26元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

中鋼也強調，此區間完全依照金管會公布之庫藏股疑義問答集當中之建議公式計算，上限以董事會決議前10個營業日或30個營業日之平均收盤價(二者取高)之150%，下限以董事會決議當日收盤價(董事會決議當時未有當日收盤價，以前1個營業日收盤價)之70%計算。

中鋼周四公告，庫藏股執行4天以來，已花費3.27億元總額，買回1323.6萬股，每股買回均價24.73元。