打造宜式好生活 敬好生活節周末登場

敬好生活節於112/11/11-11/12在宜蘭中興文創園區隆重登場。邁入第5年的《JINHO宜蘭敬好生活》，逐步累積深厚的品牌力，吸引各地文創品牌參與徵選，更是在展覽、市集與電商平臺銷售屢創佳績。今年敬好生活節邀請年度獲選品牌參與，更有多家人氣攤商共襄盛舉。除了好吃、好逛以外，也安排豐富的表演活動及手作體驗，讓民眾在這個週末可以享受JINHO的感覺！

本次參與敬好生活節展售的年度獲選品牌，其中又以「NVB、未來氏、艾達皂房、小創襪」，對於「堅持綠精神的品牌永續」相當用心，在產品材質、包裝的呈現上，都費了心思著墨。NVB創辦人林辰霜，是新銳創作者中堅持返鄉深耕品牌的代表。她認為「綠色精神」不一定只是商品的創作，能夠舊物重用，也是創造友善環境的方式。過去曾舉辦舊衣改造為手工布包的活動，重製不光是讓物品再度發揮它的功能，也讓小心翼翼保存的心意，轉化為一種生活的陪伴。

環保生活就是未來氏的初心，用天然的方式製作產品；減少運送過程跟資源的應用，就是不浪費。品牌創辦人陳渼茵表示，「未來氏從布料本身的選用，以及染印、織作方式，都是應用天然的原料。跟著初心走，都可以是友善環境的開始」。

艾達皂房將手工皂製程SOP標準化，確保每塊到消費者手中的皂都是品質穩定，是品牌從小量生產到量產，創辦以來不變的堅持。清潔是每個人生活中不可或缺之事，品牌堅持不做液態皂，目的就是希望減少瓶瓶罐罐的容器消耗，為環保盡一份心力。同時，致力打造0至80歲都能找到合適的產品，深信「品牌信念就是堅持，讓每個人都可以找到適合自己的產品。」

來自襪子故鄉彰化的小創襪，從傳統製襪工廠起家，改變生產方式，將襪子材質到花色設計，加入環保議題，打造兼具美觀與舒適的機能襪。由於本身的製襪專業，清楚知道襪子製成需要許多紗線，所以大量運用咖啡渣加上環保紗線的材質，不但舒適且具有除臭功能，也能降低紗線使用，減少資源浪費，是現在紡織快時尚時代下，永續地球的友善表現。對創辦人黃永蘴而言，希望用小創襪添加每個人生活的色彩，更希望為保留這塊土地的一片綠盡一份心力。

綠色精神的文創之路，需要更多關注與支持，花費更多的心力堅持走下去，讓這6份精神得以永續。歡迎這個週末一起來宜蘭JINHO敬好生活節，享受好生活、感受綠生活、打造家生活。相關資訊請參考《JINHO宜蘭敬好生活》官方粉專：https://www.facebook.com/yilanjinho?locale=zh_TW