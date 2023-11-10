《觀光股》10月營收衝逾5年高 五福登近3月高價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者五福(2745)受惠國慶連假，國外員旅、獎勵旅遊出團熱絡，配合郵輪業績挹注，帶動2023年10月營收三級跳，以6.64億元衝上近63月高。股價今（10）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價84.1元，創8月中以來近3月高價，領漲觀光餐旅股。

五福受惠疫後旅遊需求強勁復甦，2023年第三季稅後淨利0.79億元、每股盈餘（EPS）2.35元，雙雙續創新高。累計前三季稅後淨利1.85億元，較去年同期0.77億元大幅轉盈、已提前改寫年度新高，每股盈餘5.52元亦創上櫃以來新高。

五福公布10月自結合併營收6.64億元，較9月4.76億元成長達39.65％、較去年同期0.31億元暴衝20.22倍，創2018年7月以來近63月高、改寫同期新高。累計前10月合併營收40.56億元，較去年同期1.33億元跳增達29.4倍，續創近4年同期高。

展望後市，楓葉季後接棒的歐美紐澳聖誕市集、跨年為出遊熱門節慶，隨著復飛航班及航點增加，民眾選擇更多使人氣及買氣皆旺。明年後的春季賞櫻，五福也已經上架最受歡迎的日本行程，希望維持市場熱度、提前搶占市場。

五福為拓展市場進行多項包機計畫，明年起台北有北海道、仙台及松山等地包機，高雄則續包今年受青睞的峴港。此外，因應明年3月赴陸旅遊團解禁，五福已上架多項旅遊熱點行程，目前詢問度均持續攀升中，可望為營收帶來新成長動能。

五福表示，今年ITF台北國際旅遊展收單量已回復至疫前2019年的9成，以日本線占近4成仍最熱門、東南亞、歐洲線及郵輪也有亮眼表現，加上日本及東南亞包機等商品收到大型獎旅團訂單，高雄旅展今日接續登場，估計買氣仍將居高不下。

因應寒假及春節團位稀有，配合年底最後一場在高雄巨蛋的大型旅展，接單趨勢顯示民眾出遊意願較年初更高，五福對此推出「福龍迎春」系列行程，準備迎接寒假及過年出遊需求，滿足民眾的旅行期望。