畜牧場廢水超標98倍污染二仁溪 環保機關將嚴懲

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環境管理署近期以無人機空中督察高雄市內門地區，發現和 畜牧場廢水處理設施旁有連接不明管線，督察人員從地面沿著山谷邊坡巡查，發現該畜牧場於原廢水收集池旁連接大口徑塑膠管，將未經處理的畜牧廢水繞流排出，經督察人員採樣檢驗結果生化需氧量超標98倍、化學需氧量超標14倍、懸浮固體超標34倍，將依違反水污染防治法規定嚴懲。

環境管理署人員於112年8月督察該畜牧場，除發現場內廢水未妥善收集致滲漏到場外，且發現場區後方私接大口徑塑膠管，經督察人員會同業者當場截斷該私接管線，發現未經處理之廢水由該管線排出，繞流排放廢水事證明確，除立即告發，並告知業者斷管不得接回使用。不料業者為了節省廢水處理費用，竟將斷管接回偷排，經督察人員於112年10月再次查獲。本案排放廢水超過排放標準且繞流排放，將依違反水污染防治法第7條第1項、第18條之1規定告發處分，依法可處6萬元以上2,000萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停工或停業；必要時，並得廢止其水污染防治許可證（文件）或勒令歇業。

環境管理署表示，自112年8月起協同高雄市政府環境保護局加強查核二仁溪上游的養豬業者，並告知業者內門地區已設置畜牧廢水資源化中心，可納管處理畜牧廢水，以改善二仁溪上游氨氮污染情形，經過中央與地方環保單位聯手強力查核後，部分納管水量偏低的業者，已提高畜牧廢水納管水量。

環境管理署呼籲養豬業者應妥善處理廢水，確勿心存僥倖私接管路繞流偷排，環保機關將持續加強執法，倘查獲違法行為，將依法告發處分。