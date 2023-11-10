小鹿文娛旅宿集團拓展海外觀光交流，與韓國華僑青年會簽屬MOU

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小鹿文娛旅宿集團9日正式與韓國華僑協會聯合總會青年會簽署合作備忘錄，共同為當地華僑提供更多元的服務，雙方此次戰略合作將透過資源整合，進一步擴大彼此的優勢，建立更多元的合作與優惠，這也是小鹿文娛繼8月跨足日本市場後，再次與國際團隊合作，更是其建立海外戰略合作夥伴的重要一步。

韓國華僑協會聯合總會青年會成立於 2021 年 5 月，一直以來致力於社區服務，並涵蓋專業交流動、中醫義診、助學金捐贈等領域，鼓勵會員分享專業和熱情，透過參與社區服務，履行對社會責任。該會近期造訪台灣，除了參訪總統府、拜會立法院、僑務委員會、移民署，並對台灣文化進行深度體驗，探索台灣歷史文化的探索。該會在拜會政府部門之餘，也特別前往本土最具代表性的旅宿集團—小鹿文娛旅宿集團參訪，並進一步展開合作。

根據合作備忘錄，韓國華僑協會聯合總會青年會將在韓國僑社內積極推廣小鹿文娛品牌，並透過當地媒體資源，提升小鹿文娛在韓國的知名度和影響力。與此同時，小鹿文娛則會為當地華僑提供獨家優惠，包括優惠碼和預約專網，確保僑民充分享受更多的福利和特惠。

在合作備忘錄簽署儀式上，韓國華僑協會聯合總會青年會會長宋勳表示，對這項合作感到興奮與期待，期許雙方一同努力，為華僑僑民創造更多價值和福祉，在社區合作中實現雙贏。小鹿文娛旅宿集團執行長許祥誌提到，韓國華僑協會聯合總會青年會這次造訪台灣，唯一拜會的私人企業就是小鹿文娛，顯示小鹿文娛的品牌已經在東北亞有一定知名度，這次成功合作不僅有助於提升僑民福祉，也替小鹿文娛旅宿集團創造更多曝光和機會，期盼雙方未來在MOU框架下，可以持續開展觀光交流，在後疫情時代，為本土旅宿業注入新的活力，立足台灣，進軍國際。

小鹿文娛旅宿集團以年輕活力的多元團隊為核心，致力於提供全方位的旅宿體驗。其主題特色旅店以獨特風格著稱，打造有趣的複合型場域，滿足旅客對文化探索、互動體驗和舒適住宿的需求。憑藉成功的經營經驗，小鹿文娛已在台北、花蓮、墾丁及海外推出多家新店，為旅客帶來更多驚喜。