砸300萬買ETF 兩方案哪種最賺？網激推它

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【旺得富理財網 李澍】台股ETF買氣強強滾，8日56檔台股ETF總規模達1.33兆元再創新高。有網友透露，自己因為婚事告吹，原本要買新房的300萬可以拿來投資，想要每月都有現金流，目前考慮2種配法，但各有優缺，想請網友給點建議；看完原Po配置，大多數網友都支持第2種配法，認為即使遇到大空頭也不用怕。

有網友在Dcard上發表「300萬投ETF組合請益」一文；原Po表示，因為婚事告吹，新房直接不用準備，但保單解出來有300多萬，想要每個月有現金流，因此他考慮2種配法如下：

1、3種高股息季配達到月配：

標的選擇：00878+0056+00919，預計是3:3:4，每月入帳現金流約2萬7；考慮點：3張股價都不是很穩，尤其是00878跟0056，偶爾會變成飆股，00919是剛上市，更不確定；考慮的是長期放置；但目前這幾個月發放的利息就是這麼香。

2、直接領2種月配，股搭債：

標的選擇：00937B+00929，預計是6：4比下去買，7,500＋9,600= 17,100考慮點：1個月領將近少1萬，這是主要猶豫的點，但目前升息循環看起來要到終點了，明年或後年都有機會有降息紅利，然後這檔投等債ETF也想趁發行價15元入手，搭配ESG，蠻看好的，有問一下營業員，11/20就開始募集，12/5掛牌。

原Po進一步說明，他猶豫的點是，高股息每月獲利比較高，但不穩，不保證以後每月獲利；股搭債，每月獲利比較低，但比較穩，債的部分20年穩定獲利跑不掉，「不知道大家會建議怎麼解？」

看完2種方案，大多數網友都認為第2種方案更為穩健，「高股息今年不穩主要是今年很多穩定配息股變成ai飆股漲了一波，若要股債月月配可以試試看0056+00878+00679B」、「你以為是現在少領一萬，其實是之後少賠50萬，相信我」、「股債搭來買，股跌的時候，債可以保護部位，全股可以，心臟要大顆一點」、「債券啊，過了這個村沒這個店了」、「以你的需求來看 如果是要穩一點的就是2啊！股債比大部分人都是7:3 你6:4，還算ok啦」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。