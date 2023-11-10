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業外處份利益挹注 上緯投控前三季EPS12.96元

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上緯投控(3708)今年本業推進力道受阻，營收表現趨緩不振，惟出售風電股權利益入帳，支撐獲利推進；第三季成本壓力趨緩，毛利率17.85％，比去年同期14.83 ％提振，EPS5.66元，季減20.39％，年減12.38％。前三季毛利率18.2％ ， EPS12.96元，年增55.21％。

此外，因應環保回升新品佈局，上緯投控董事會通過赴大陸投資，直接投資100％持股大陸子公司上緯再生利用(江蘇)有限公司(新設立)1,500萬美元， 主要營業再生碳纖維與玻璃纖維原料及其製品。

上緯推出革命性創新產品—可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」／「CleaVER可立解」，進一步建置回收產線，實現熱固樹脂所製複合材料產品退役後的循環再生利用的閉環工程，降解再利用推出再生系列產品包括再生碳纖維塑膠粒、再生碳纖維氈、再生碳纖維蓆。目前在台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料，預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2,000噸回收複合材料，最終設計產能為5,000噸，歐洲產能建置則在洽談中。

上緯另與工研院合作，藉助工研院長期在電子材料耕耘及公司材料研發的專長，將開發印刷電路板及銅箔基板等材料的回收再利用市場。

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