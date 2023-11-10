希拉蕊：習「終身制」為中國體制帶來挑戰 看好「拜習會」重建互信

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美國前國務卿希拉蕊·克林顿（Hillary Clinton）9日表示，中國國家主席習近平決定打破前例，恢復「終身制」的行為，不僅給中國體制帶來挑戰，且導致美中關係的冷淡。但她也同時認為，習近平與美國總統拜登即將利用在舊金山出席亞太經濟合作組織（APEC）非正式領導人峰會的期間舉行雙邊元首會晤，將是重建互信的一個良好機會 。

希拉蕊在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上，透過影片接受彭博訪問時表示，「習近平打破任期不超過兩任的限制，決定終身掌權，在他們的體制內製造了很多的挑戰，」她認為，「一些高層官員被解職以及中國經濟出現的問題讓我們看到這一切。」

希拉蕊更特別指出，習近平打破常規，堅持恢復終身制「也讓（美中）關係出現某種冷卻效應」。

中國共產黨1949年在北京建政之後，毛澤東實行最高領導人領導職務終身制。 但在文革過後，邁入改革開放之初，中國領導人鄧小平推動廢除了領導幹部終身制，規定最高領導人的任期不超過2個五年任期。直至習近平成為中國最高領導人之後，透過修改黨章和憲法再度恢復職務終身制，從去年10月召開的中共「二十大」開始他的第三個五年任期。

希拉蕊在接受訪問時說，「胡錦濤就是一位決定不要終身制的中國領導人，」更反問，當中國政府可以不斷延續，並以這樣的方式來延續與美國的關係。「如何與一個不肯承擔責任的人打交道呢？」

但希拉蕊也認為有望在下週舉行的「拜習會」或將是一項正面的進展。她說「這當然是一次增加互信的機會，中國一段時間以來對美國企業態度真的冷淡。」認為這次會晤將是一次試圖重啟關係，打開某種局面的極佳機會，但是隨後還需進行大量更多的溝通。”

此外，美國財政部長葉倫近日與來訪的大陸國務院副總理何立峰舉行為期兩天的雙邊會談，似乎也是在為將到來的拜習會作鋪墊。大陸國家副主席韓正日前也在彭博創新經濟論壇上致詞時表示，北京與華盛頓互動頻繁，「向國際社會傳遞出正面的訊號，也提升了國際社會對改善中美關係的期待」。