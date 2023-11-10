《國際產業》中芯國際拉警報 全球晶片產能過剩

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中芯國際（SMIC）示警，智慧型手機復甦還需要再1年的時間，而地緣政治緊張情勢正造成全球晶片產能嚴重供過於求。

彭博社認為，中芯國際上述一席話與韓國三星電子以及台積電，之前發表的行動通訊需求快要觸底的樂觀言論相互牴觸。幫助華為生產Mate 60 Pro手機內7奈米處理器的中芯國際，前幾年因被美國認為有國安疑慮，慘遭列入黑名單內。

中芯國際指出，中國大陸、美國、日本和歐洲都在推出激勵方案，吸引業者在各自的國家製造半導體產品。若從全球角度來看，產能將會過剩，且消化近年來新增的產量需要很長的時間。

10日，中芯國際股價一度重挫6.6%，跌幅創兩個月來最大。中芯國際最新財報中，上季營收大減15%，僅有16.2億美元。跌幅超乎市場預期外，淨利更是雪崩式下滑80%，也低於預估。

華為自8月底推出售價900多美元的Mate 60 Pro智慧手機以來，中芯國際的股價已大漲約40%。有中國大陸政府在背後撐腰的中芯國際，預計將在年終最後一季的傳統旺季中復甦，但受制於美國是否還會進一步祭出禁止令。

科技調研單位Canalys統計，第3季智慧手機出貨量下降5%，排名前5名的廠商中，沒有任何1家手機銷售量超過1年前的業績。中國大陸主要的智慧手機製造業者，頗依賴美國高通與聯發科的晶片，這兩家科技大廠也將生產工作，委託台積電與格羅方德等代工廠。

中芯國際指出，目前智慧型手機更換周期並不是因為手機有較新的科技，明年智慧手機的整體出貨量，應該跟今年差不多。將持續觀察並應變全球最大的中國智慧型手機市場，目前看到的不確定性。

彭博社認為，儘管智慧手機和消費性電子產品復甦暫停，但中國大陸對半導體產品不假它國之手並自給自足下，應該可以讓中芯國際免於受到銷售不佳，以及獲利不夠的負面影響。

中芯國際將全年資本支出從先前63.5億美元左右，增加至75億美元，這表明產能應該有提升。中芯國際指出，在供應商更快地拿到出貨許可後，預計將比原訂計畫提前到手部分生產機具。