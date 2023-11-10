美國各州教育訪團來台 加強台美教育合作

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我方與美國自109年12月簽訂「台美教育倡議」以來，交流不斷，推動台美中小學教育合作與交流，教育部於11月5日至11日邀請美國州教育廳官員及高中行政主管計15人組團來台參訪，加強雙方在教育政策、課程設計、教學方法、雙語教育等方面的合作，更舉辦「台美中小學教育交流會」，會中安排雙方代表就推動國際教育方面進行經驗分享與交流。

教育部表示，該團成員包括與我簽有教育合作備忘錄的美國州政府教育廳官員及高中行政主管，分別來自緬因、阿肯色、密西根、馬里蘭、奧克拉荷馬、加州、夏威夷及紐澤西等州。

教育部提到，該團於訪台期間，分別前往新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、高雄市等7所中、小學及台灣師範大學國語教學中心參訪，深入瞭解我國中小學及華語文教育。

教育部指出，自簽訂「台美教育倡議」以來，目前我方已與美國24州簽署26件教育合作備忘錄，同時與學術交流基金會合作引進之英語教師與助教人數，也不斷地成長中。

在華語文教育方面，教育部提到，112年教育部計選派53名華語教學人員前往美國14州中小學任教，另有美國高中生3團（猶他州88人、明尼蘇達州113人、麻薩諸塞州21人）來台研習華語。美國紐約州及明尼蘇達州教育廳亦於今年起正式將我國「華語文能力測驗」（TOCFL）納入該州「雙語徽章」所採認測驗之一。今年11月在美國芝加哥舉行的全美外語教學委員會年會（ACTFL)中，教育部亦將應邀參與全美各州語言主管理事會（NCSSFL）及全美各學區語言主管協會（NADSFL）年會活動。

教育部強調，配合2030雙語政策的推動，未來希望我國與美國在英語與華語教育方面可以有更多的交流與合作，也希望雙邊的中小學學校擴大建立姊妹校關係，以強化雙方教學合作，並拓展學生的國際視野。