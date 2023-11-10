全台各大科學園區房價漲勢驚人 漲幅奪冠是「這裡」

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台灣高科技產業蓬勃發展，特別是各大科學園區，就業機會最多、帶動人口就業紅利，購屋需求穩定成長，堪稱房價票房保證！根據591實價登錄統計，全台10個科學園區近五年房價漲幅驚人，漲幅奪冠的新竹台元科學園區，大漲高達1.2倍！

另一觀察重點在於「護國神山」台積電（2330）設廠、擴廠與否，牽引著全台科學園區房市變化！例如一宣布在南科擴廠，以及在楠梓科技園區鄰近中油高煉廠舊址設廠後，即帶動台南、北高雄房市；近期更因1.4奈米先進製程有機會落腳中科二期，預計增加至少4500名員工，勢必成為區域房市剛需買盤主力，中科受惠最多。

市場解讀，竹科、南科、楠梓科技園區近五年房價漲幅分別為89.2％、110.4％、67.3％，房價相當於翻倍，後續是否還能有突破性的漲幅，有待觀察；反觀建設多、人均產值也最高的中科園區，近五年房價漲幅只有37.5％，未來升值空間值得期待。

中科園區不僅有台積電加持，更因串聯台中工業區、精密機械園區形成黃金科技長廊，發展優勢傲視全台，三強聯手締造年產值突破2兆元的佳績，大量人口紅利撐起中科生活圈房市！

近期中科特區預售指標案，如「寶輝世紀莊園」、「磐鈺雲詠」等，銷售表現不俗，區域天花板價已來到了每坪單價72.8萬元；「磐鈺雲詠」最高成交單價也達71.19 萬元。

多年前就已布局東海商圈大面積土地的精銳建設，繼「精銳闊」後又有新作，「精銳中科新案」近來已換上全新視覺看板，以「世界，在我眼下」作為訴求，強調基地特色，巧占東海商圈視野最棒地段，將以超低建蔽率、超高綠覆率花園生活與高度寬廣的視野，搶進中科生活圈推案戰區。

值得一提的是，「精銳中科新案」擁豐富生活機能與交通優勢，10分鐘內可達中科園區，且有多種行徑路線，不一定非得經過台灣大道、西屯路等易塞車的主要幹道，可巧妙避開上下班車潮，對於科技人來說，「不想把時間浪費在塞車上」，也是他們對此案高度關注的重要原因。

眼光精準、敏銳的購屋族注意到精銳建設推案訊息，熱烈詢問，看板上架不到一周就已吸引超過500組來客致電詢問據悉，「精銳中科新案」將規劃35～39坪均質三房，總戶數144戶，該案強調2,500坪超大基地，留設約2,200坪森林花園，延續品牌大基地、大花園、低密度開發理念，讓購屋族十分期待。