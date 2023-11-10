樂。無齡博覽會開展，要教大家活到100歲的規畫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在連續舉辦9屆亞洲樂齡智慧生活展之後，安益集團轉型此展為「第一屆無齡世代高峰會」，除了展出銀髮族的設備與器材、照謢商機之外，因應「更長命」的時代，特別邀請日本、韓國等專家，引領大家提前從50歲就開始，規畫「活到100歲」的長壽生涯，培養第二技能或追求藝術創造等，以樂享天年。

「2023樂。無齡博覽會」10日開幕，一連3天在高雄展覽館舉行，現年70歲的安益集團總裁涂建國，在致詞指出時就展現他的樂齡人生觀，「跟去年比，我還是一樣年輕」，希望大家也能夠常保青春活力。

涂建國表示，在連續舉辦9屆亞洲樂齡智慧生活展的紮實基礎之下，再延伸出今年「第一屆無齡世代高峰會」，並以「健康X智慧X樂銀光」為核心價值，邀請來自日本、韓國和台灣的產業代表，讓參與者更深入地了解樂齡相關議題。透過與國內外產業互動，提前引領產業布局，為樂齡族群創造高質量的生活環境，鼓勵民眾以正向的態度迎接高齡生活。

他說，根據世衛組織報告指出，台灣65歲以上長者人口總數，將在2026年超過480萬人，正式進入超高齡社會，樂齡經濟的開發帶來的高齡消費市場規模，預估將產生新台幣3.6兆元的新興商機。

為了帶領產業與民眾積極培養正向態度，迎接高齡生活將成為台灣邁入高齡社會的趨勢目標，涂建國表示，今年的博覽會將聚焦於「Live：生活的基本需求」和「Life：生活的品質提升」兩大主題，同時組成的六大展區，包括「全齡住宅」、「智慧照護」、「健康促進」、「友善飲食」、「永續服務」和「終身學習」，幫助民眾更全面地思考與規劃高品質老年生活。

他說，今年除了在地的高雄市政府大力支持此一展會活動，澎湖縣政府更是首次跨海參與，與馬光醫療網、以及超過60家的參展商，展出近200個攤位，將為民衆提供全新的樂齡生活方案，啓發民眾對健康樂活的意識。

涂建國指出，今年的第一屆「無齡世代高峰會」，爲了讓參與者可以更深入地，從不同角度，探討如何在高齡社會中創造更美好的生活，特別邀請日本「博報堂集團100年生活者研究所」的大高香世所長、「台灣銀髮產業協會」的李宗勇理事長，分享如何在樂齡生活消費的新趨勢中善用現有的資源，為人生下半場「暖身」，追求百歲時代的幸福生活。

此外，南韓「首爾50 Plus基金會」政策研究團隊的負責人任昭炫博士、「台灣高屏澎東區銀髮人才資源中心」的莊雅琦專案經理將深入探討中高齡就業議題，討論首爾市推出的「50＋人才復興計劃」以及台灣中高齡人士重返就業市場的挑戰，將亞太地區的高齡社會議題，轉化為無齡世代無限可能，從50歲就開始提前規畫未來的長壽人生。

首次從台中前來參展的羅布森公司經理謝曉涵表示，該公司與工研院合作的樓梯升降椅，2022年獲得台灣精品獎，過去都主攻國內市場，鑑於印尼人口高達2.7億元，當地有許多華人，因此，今年前進印尼設立子公司，搶進印尼市場。

謝曉涵指出，南台灣有許多透天厝和公寓，而銀髮人口也越來越多，對於行動不便的長輩，羅布森公司推出的直軌型樓梯升降椅、以及彎軌型樓梯升降椅，提供安全的上下樓工具，鼓勵這些長輩經常下樓散步走動。