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漢神百貨布置9米「地表最幸福聖誕樹」 成拍照打卡景點

為迎接聖誕節，漢神百貨布置9米高的「地表最幸福的聖誕樹」，隨即成為民眾打卡拍照景點。圖／漢神百貨提供
為迎接聖誕節，漢神百貨布置9米高的「地表最幸福的聖誕樹」，隨即成為民眾打卡拍照景點。圖／漢神百貨提供

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聖誕節即將到來，百貨業者也開始進行布置，2023年漢神百貨聖誕節布置以「幸福」為主題，特別在1樓大門口設計9米高的「地表最幸福的聖誕樹」，樹體以鏤空的鐵架掛上3,000隻各式造型、色彩繽紛的迷你版聖誕老公公打造而成，這些聖誕老公公的材質有公仔、木頭、布偶與玻璃，造型則有胡桃鉗、開著敞篷車甚至搭乘噴射機，每隻都是萌樣破表；底座設計成雪堆窗戶的造型，就像是芬蘭聖誕老公公的家。

另外，聖誕樹頂端也以鏤空星星點亮南台灣的夜空。白天從下往上可以看見可愛聖誕老公公在藍天下隨風搖曳，非常療癒；夜晚在燈光的加持下，更是璀璨吸睛，白天晚上各有不同風情的聖誕樹，希望帶給民眾滿滿的幸福感。聖誕樹一點燈立刻引起話題，經過的顧客忍不住驚呼好可愛，吸引許多人打卡拍照，也成為網路熱搜景點，網友紛紛表明要前來高雄朝聖這棵創新設計的聖誕樹。

除了大門口的聖誕樹之外，漢神百貨今年還在側邊的新田路上放上一整排的聖誕老公公，特別的是這些聖誕老公公以不同國家如美國、英國、冰島、俄國、匈牙利…等為主題造型，並搭配各國的聖誕老公公唸法，頗有世界一家親的氛圍，現場就有來自荷蘭的女遊客，驚喜發現有自己國家的聖誕老公公，興奮的要求要跟它合照留念，分享給親朋好友觀看，相當有趣。也歡迎大家一同來漢神百貨感受地表最幸福的聖誕節。

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