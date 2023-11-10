前往主要內容
工商時報LOGO

聯成Q3營運擺脫虧損，年增160％；前三季每股虧損縮至0.07元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第三季油價強彈，帶動塑化報價止跌反彈，繼台塑、台聚集團、台苯(1310)營運均傳轉機利多，聯成(1313)第三季營運也伴隨PVC、DOP行情攀揚，順利轉虧為盈，EPS0.39元，年增160％；前三季營收533.43億元，營業虧損0.56億元，淨損0.91億元，每股虧損縮減至0.07元，比去年同期每股虧損0.63元明顯改善。

此外，國喬(1312)雖因ABS、PS漲幅落後成本，營運仍線虧損陰霾，但在SM市況回溫支撐，第三季每股虧損0.22元，比第二季虧損0.76元季改善71％，也較去年同期虧損0.69元，年改善68％。前三季營收119.83億元，營業虧損6.41億元，淨損10.27億元，每股虧損1.14元。

聯成是全球最大產品增塑劑(DOP)供應商，旗下包括特化事業(特殊環保增塑劑)，核心事業(泛用增塑劑及PVC聚氯乙烯粉)以及物流與服務事業三大事業群；2022年可塑劑總銷量124.4萬噸。

受到經濟疲弱、需求不佳等因素影響，2023年至2024年PVC需求緩步成長，大陸2022年至2024年PVC需求量年複合成長率3.7％；無獨有偶，目前全球DOP產能利用率也僅50％，後市端視大陸經濟復甦狀況而定。

因應低碳環保產業趨勢，鄰苯類DEHP可塑劑用量遞減，聯成策略轉向陸續開發綠色環保型可塑劑，用於電動車耐高溫可塑劑、低碳足跡生質及CO2基可塑劑、醫療級可塑劑、回收PET瓶料生產對苯可塑劑。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。