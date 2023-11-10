聯成Q3營運擺脫虧損，年增160％；前三季每股虧損縮至0.07元

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第三季油價強彈，帶動塑化報價止跌反彈，繼台塑、台聚集團、台苯(1310)營運均傳轉機利多，聯成(1313)第三季營運也伴隨PVC、DOP行情攀揚，順利轉虧為盈，EPS0.39元，年增160％；前三季營收533.43億元，營業虧損0.56億元，淨損0.91億元，每股虧損縮減至0.07元，比去年同期每股虧損0.63元明顯改善。

此外，國喬(1312)雖因ABS、PS漲幅落後成本，營運仍線虧損陰霾，但在SM市況回溫支撐，第三季每股虧損0.22元，比第二季虧損0.76元季改善71％，也較去年同期虧損0.69元，年改善68％。前三季營收119.83億元，營業虧損6.41億元，淨損10.27億元，每股虧損1.14元。

聯成是全球最大產品增塑劑(DOP)供應商，旗下包括特化事業(特殊環保增塑劑)，核心事業(泛用增塑劑及PVC聚氯乙烯粉)以及物流與服務事業三大事業群；2022年可塑劑總銷量124.4萬噸。

受到經濟疲弱、需求不佳等因素影響，2023年至2024年PVC需求緩步成長，大陸2022年至2024年PVC需求量年複合成長率3.7％；無獨有偶，目前全球DOP產能利用率也僅50％，後市端視大陸經濟復甦狀況而定。

因應低碳環保產業趨勢，鄰苯類DEHP可塑劑用量遞減，聯成策略轉向陸續開發綠色環保型可塑劑，用於電動車耐高溫可塑劑、低碳足跡生質及CO2基可塑劑、醫療級可塑劑、回收PET瓶料生產對苯可塑劑。