前往主要內容
工商時報LOGO

《國際政治》美軍躲過「大屠殺」! 專家：美伊開戰風險升高

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】稍早前一架運作失靈的軍用無人機墜毀在伊拉克的美軍基地，這可能阻止了一場重大危機，讓美軍不致於更深的捲入不斷擴大的中東衝突。

兩名美國官員表示，由伊朗支持的民兵組織在10月26日拂曉前從伊拉克北部艾比爾（Erbil）空軍基地發射這架無人機。該無人機突破美國防空系統，並於當地時間11月9月清晨5點左右墜入美軍軍營二樓。所幸這架裝載炸藥的無人機沒有引爆，最終只有一名美國軍人因撞擊出現腦震盪的情況。

兩名官員表示，美國很幸運，如果這架無人機爆炸，可能造成「大屠殺」（carnage）。

根據五角大廈的資訊和這兩位美國官員，過去三周以來，由伊朗支持的伊拉克與敘利亞民兵組織向美軍至少發動40起無人機和火箭攻擊，以報復美國在加薩戰爭中對以色列的支持。今天只是其中一次。

到目前為止，這些攻擊只造成數十名美軍輕傷。許多火箭彈和單向攻擊無人機被美國在伊拉克和敘利亞的防空系統攔截下來。美國在這兩個國家駐軍共3400人。

目前在智庫華盛頓近東政策研究所（The Washington Institute for Near East Policy）的美國前助理國務卿David Schenker警告，雖然伊朗及其盟友組織還有美國似乎都不希望演變成正面開戰，但風險正在升高。可能發生將美國捲入衝突的大規模襲擊事件，是「一個非常實際的擔憂」。

在談到伊拉克和敘利亞民兵時，他表示，他們正在調整這些攻擊行動，轉為騷擾，而非擊殺大量美軍，但他們還是能做很多事情。

目前尚不清楚拜登總統會如何應對可能導致大量美國人死亡的重大攻擊事件。美國將在明年舉行總統大選，而拜登現在的民調相當難看。到目前為止，他仍然試圖限制美國在這場中東衝突中的角色，主要還是在於確保對以色列的軍事援助。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。