《通網股》中磊財報亮眼 剽悍奪回雙線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】中磊(5388)第三季財報報喜，單季和累計的營收、獲利均創下新高，累計前三季每股已經賺6.55元。中磊今股價反映財報報喜，開高走高，盤中大漲逾7%，一口氣收復5日線、季線。

中磊第三季合併營收為156.3億元，受惠於較佳產品組合及新產能效益彰顯，第三季毛利率達17.8%。中磊第三季營業利益達8.6億元，季增20%、亦較前一年同期成長25%，單季營業利益率達5.5%；歸屬母公司稅後淨利為6.6億元，季增25%，年增率達24 %。以加權平均股數約260百萬股計算，第三季每股稅後盈餘為2.53元，單季獲利及EPS皆創新高。

中磊2023年前三季合併營收為469.5億元，較去年同期營收461.7億元，年成長2%。累計前三季毛利率為15.4%，營業利益為22.3億元，年增率達37%，前三季營業利益率達4.7%。前三季歸屬母公司稅後淨利為16.9億元，較去年同期大幅成長29%。以加權平均股數約258百萬股計算，累計前三季每股稅後盈餘為6.55元，前三季累計獲利及EPS亦創下新高。

中磊表示，隨著高速網路普及與AI人工智能相關應用蓬勃發展，寬頻網路已為數位經濟之重要基礎建設，各國政府紛編列預算加速網路設備升級，寬頻基礎設施產品如：xGPON高速光纖接取設備、DOCSIS 3.1/4.0 Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、商用網通設備等，客戶需求增溫。為因應地緣政治局勢，中磊多年來強化全球營運佈局並建立多元生產基地，包括台灣、大陸、菲律賓，印度及墨西哥等地，以彈性提供近距設計、生產一體之整合服務，效益逐漸展現，電信市佔率持續提升。

隨著5G創新應用快速發展，5G FWA固網無線接取設備、智慧物聯網及影音串流設備等新產品需求增溫，中磊積極拓展電信直效行銷業務，與全球電信客戶深化夥伴關係，參與未來產品藍圖規劃，持續擴大業務轉型綜效，預期在新客戶及新產品挹注下，整體營運成長可期。