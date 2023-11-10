風電3-2期明年3月截標4月公告選商結果 有條件予商轉緩衝期一年

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經濟部今天舉行離岸風電區塊開發第二期選商機制規劃及行政契約草案第二說明會，根 據經濟部能源署草案，明訂明年底3月截標，4月公告選商結果。不過會中不少開發商反映只有4個月備標期太短，盼延至4月底截標，但也有人想縮短至3個月備標期。至於給予商轉併網一年緩衝期，決定給予附條件同意，０元競標作為下限也很難有迴轉空間。能源署今天收集業者意見後，將再給一周表達意見機會，預料11月下旬左右拍板公告。

根據產發署今天公布草案，國產化24項由開發商自選，其中水下基礎風機機艙組裝、風機葉片等三項均最高18分，海纜最高14分。最低門檻至少需達70分以上，24項合計上限115分。雖有開發商建議上限再提升至120分，但能源署僅表示會再討論；幾家工程設計協會發難表示有些項目都未納入配分，有的則認葉片材料分數2分太低，建議樹脂的材料配分再加高。

依能源署申請分配容量，第一順序單一申請案不得逾900MW，申請人所提申請案以一案為限，額外增加容量提出增加至多以 100 MW為限，因此單一風場最高排序可至1GW。次序位獲配申請案則以 700 MW 為上限，同樣可給額外增加至多 100 MW；其餘第三或第四序位獲配申請案，均以 500 MW 為上限，額外增加至多 100 MW。

考量選商機制無需提供有條件式或正式商業合約，並為使開發商充分利用天

氣窗，進行海域調查探勘，選商收件預訂明年3月截止，預計113年4月公告第二期選商結果，但針對這一點，開發商會中意見分歧，有的認為4個月標太短，盼延長至4月底截標，但有的認為應加快，盼2月底就截標。能源署表示，會綜合考量業者意見。

據業者透露，如備標期再拖延，有的新進市場的開發會會挺不住，而希望延長的業者，大多是資金尚未到位，或還必須花時間說服母公司點頭。

區塊開發競比資格： 技術、財務能力平均分數達 70 分以上。在國產化的產業關聯分數最低門檻須達 70 分以上。競比價格限制上限仍以 2.49 元／度為上限，下限還是以 0元競標。雖然會中不少開發商一再主張競比下限以近五年迴避成本平均價格為原則，但能源署在會中表示，若由台電躉購僅能作為台電減碳之使用，不能在市場轉售為綠電，據悉，經部擔心有台電和民間搶綠電爭議，能源署並不打算放寬。

這次契約文本新增併網年度給予一年緩衝的彈性，但是有附條件，亦即一、依所提產業關聯方案之風力機機艙與葉片於前述所定完工併聯年度的第1季完成首件生產；二、於前述所定完工併聯日前達成「所有風力機組水下基礎設置」。開發商有達成這二項條件且提出佐證資料給經部審查，才可以給予一年緩衝期。

至於不可歸責事由，需經甲方審查同意，每次展延最多不逾6個月，經查證具國際公信力之船舶資料庫確認符合需求之同性質施工船舶均無法提供使用，並檢附相關佐證資料，經向甲方申請並獲審查，同意後才能展延。

在違約金部分，籌設許可未如期取得，以10％履保金計算每月違約金，逾期達10個月予解約，工作許可未取得的違約罰則亦同。逾期第1個月至第6個月：至於完工併聯的違約，以5％履保金計算每月違約金，逾期超過6個月以10％履保金計算每月違約金。