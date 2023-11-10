世界首例全眼球移植 美線路工人可望重見光明

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美國紐約一個外科醫師團隊執行了全球首例全眼球移植手術，這項手術被喻為醫學一大突破，雖然目前還不清楚患者是否能透過這顆器捐的眼睛重見光明，不過醫師抱持很大希望。

這項開創性手術涉及移除器捐者一部分的臉部和整顆左眼，包括左眼的血液供應和視神經，並移植到美國阿肯色州一名線路工人身上。

這名46歲工人詹姆斯（Aaron James）2021年6月遭受7200伏特電擊後雖保住小命卻身受重傷，包括失去左眼、鼻子、雙唇、門牙、左臉頰和下巴，以及慣用手左手前臂。

「時人雜誌」（People）報導，詹姆斯原本是一位英俊魁梧、蓄鬍的男人，事故發生後，他有長達2年時間不敢照鏡子，不願臉上傷痕提醒自己現實已經改變：一條縱橫交錯的傷疤劃過臉頰，原本鼻子的位置只剩下平滑封閉的小隆起，嘴巴也只剩一個小孔，原本左眼的位置變成一個窟窿。

詹姆斯後來轉院至臉部移植領域頂尖的紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health），並於5月27日接受手術。

全眼球移植長久以來一直是醫學界夢寐以求的成就，雖然過去在動物身上有一些成功案例，也讓這些動物恢復了部分視力，但卻從未在活人身上施作過。

主刀醫師羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）接受法新社訪問時表示：「這是一個未知領域，但我們期待能加以探索。」

據法新社報導，這是羅德里格斯執行的第5次臉部移植手術，他表示，2021年他剛開始操刀時需耗時36個小時，如今已能縮短為21個小時。

他還說，臉部移植不再是實驗性手術，應被視為一些嚴重毀容案例的「照顧標準」。

視網膜眼科醫師德達尼亞（Vaidehi Dedania）表示，詹姆斯目前還無法用移植的左眼看世界，不過這顆義眼看起來非常健康，血液供應良好，眼壓也正常，且正在產生電訊號。德達尼亞說：「我們抱持很大希望」。