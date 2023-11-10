大陸知名滑雪女教練周雅萍 滑雪場意外身亡

大陸紫牛新聞用戶端10日報導，新疆可可托海國際滑雪場7日下午發生一起死亡事故，遇難者是大陸知名雙板滑雪教練周雅萍。周雅萍為紐西蘭滑雪指導員三級（滿級），是大陸唯一滿級女教練，事故原因可能是在雪道交叉路口，因避讓拍攝雪友而滑至雪道外，受傷後經搶救無效去世。當地公安局和周雅萍男友確認此事。目前，警方仍在調查事故的具體原因。據悉，出事後該雪場也緊急在全線加裝防護網。

紫牛新聞引述一段網傳資訊顯示：11月7日14時10分，周雅萍在可可托海國際滑雪場青格里道與雪友滑行並跟拍，滑至青格里道與天河石道交叉路口處，因避讓拍攝雪友，失控滑至道外受傷。19時25分，經富蘊縣人民醫院搶救無效死亡。

富蘊縣文旅局工作人員表示，事情發生當晚，局裡領導已經趕到現場處理此事，目前各部門仍在調查此事，具體情況到時候以官方通報為準。

在一段現場視訊中可見，一位身著粉色衣服的人倒在雪道上，三四個人在旁邊施救，救援人員緊張地拉著擔架到現場。另一段事發時視訊可看到，可可托海國際雪場雪道兩側有成堆的岩石，有的被皚皚白雪完全覆蓋，有的部分岩石裸露，拍攝視訊目擊者稱，周雅萍在避讓之後可能撞到石頭。一名目擊者稱，她滑下來時看到周雅萍躺在擔架上一動不動，醫護人員在現場努力搶救，做人工呼吸。

《揚子晚報》紫牛新聞昨天聯繫上周雅萍的男朋友韓嘯，確認遇難者正是周雅萍。電話中他語氣低落表示，目前對於事故原因的調查正在進行中，面對提問，韓嘯說，後續一些事宜會處理，目前不想繼續受訪。

據悉，周雅萍和男友都是滑雪教練，兩人是圈內知名的滑雪情侶，是網友口中的「神仙眷侶」，周雅萍是中國首位女性紐西蘭雙板滿級教練，而男友韓嘯是中國首位紐西蘭滑雪考官。今年9月，她剛剛通過紐西蘭滑雪三級考試，在打分制的考試中，滿分為6分，通過必須每一項都高於4分，明年她還想再戰考官級別。多位業內人士稱，在業內大家對於周雅萍的評價很高，「她技術很好，是國內第一個通過紐西蘭三級的女教練，在國內能拿到紐西蘭三級教練證書的，不超過5個人。她滑得很好，技術也完全沒有問題，但有時候一些事情是不可預料的。」

周雅萍的社交媒體直至11月6日還在更新，她寫道：「滑雪生活一直在路上，每年都要不停地搬家，不是在滑雪就是在路上！兩個板包，兩個皮箱，兩個背包，讓我們一起滑遍世界所有的地方。」在周雅萍學生眼中，她平易近人沒有架子，常說起對滑雪的熱愛和對教學的嚮往。有學生評論她：「好的教練真的可以激發你的潛力，讓你自信倍增，進而無所不能。滑雪就是和自信以及掌控有關。」

康復師深表惋惜：她為了滑雪付出太多，常常受傷

紫牛新聞報導，昨晚周雅萍的康復師謝先生表示，他知道這件事的時候人都是矇的，「大家都說不可能，然後我就問了一位在新疆可可托海滑雪場當地的朋友，跟他確定之後，我們才知道是真的，但是我們到現在都不敢相信。在當地雪場的朋友說，好像是她和朋友在一邊滑雪一邊拍攝的途中，避讓不及時出現的意外。」

在謝先生認知裡，周雅萍是非常努力的滑手，謝先生惋惜地說，「一位女生能將滑雪做到這種程度，她需要付出的太多了，之前她為了備考經常受傷，我幫她看過膝蓋、踝關節，這些部位都是有運動損傷的。」謝先生表示，「我們相處得關係很不錯，她人品很好，對朋友以及身邊的人都特別好，說話也是大大方方的，昨天晚上周雅萍的哥哥以及家人都已經連夜趕往當地。」

據了解，可可托海國際滑雪場位於新疆阿勒泰地區富蘊縣，每年雪期很長。據宣傳，滑雪場擁有大陸最長雪道「寶石大道」，可滑行9公里。還有大陸坡度最陡的「黑鑽道」高差為227米，平均坡度71.28％，以及大陸能夠滿足高山滑降國際比賽的「鑽石道」，最大落差達900米，被上海大世界金氏紀錄總部認證為大陸雪道海拔落差最大的滑雪場。今年建成三條高速吊箱纜車，建設全新的雪具大廳和宿營地酒店。目前，雪場所在的阿爾泰山也正打造成為世界冰雪旅遊目的地和冰雪運動目的地。

報導稱，在雪季即將到來之際，昨天下午也聯繫到常年在可可托海國際滑雪場訓練的滑雪教練浪浪（化名）。他介紹，可可托海滑雪場地處一座石山，山坡上會有比較多的石頭。「在開放前雪場工作人員會把雪道內的石頭清理到雪道外，所以在雪道外可能有很多石頭會被掩埋在雪下，針對這種雪道周邊的情況，必須在滑行的時候留有餘力，不能用全部的速度去滑。」

浪浪表示，在可可托海國際滑雪場的雪道外有很多地方寫著救援隊的電話，「他們的救援隊反應也是比較快的，但是滑雪場畢竟處於高山上，離最近的醫院也需要兩個小時。」

謝先生也解釋道，如果是在高速滑行的情況下，一旦出現像這種意外的話，身體是很難控制的，「畢竟滑雪是極限運動，很難控制風險，後果也很難預料。況且又在雪季初期，大家對雪場還不是很熟悉。」

浪浪教練提醒，雖然滑雪屬於極限運動，但遵循一定的安全規範，在能力範圍內滑行比較安全。「雪場方面都會有比較明確的指示，比如對於初級、中級和高級雪道區域畫分的明確指示，要找和自己水準相適應的雪道。另外戴好頭盔，每次出發前要多觀察山下，上下注意禮讓，防止相撞很重要。」