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新天地前三季虧轉盈每股賺0.71元 今爆量漲停

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新天地（8940）餐飲集團受惠疫後餐飲消費復甦力道強勁，毛利率大幅提高，第三季獲利大增七成，挹注前三季稅後純益0.48億元，EPS0.71元，已由虧轉盈。今（10）日股價收在漲停板29.20元、上漲了2.65元，總成交量2200多張！

新天地前十月累計營收11.8億元，年增逾七成！第四季是餐飲業傳統旺季，加上集團旗下新品牌「樂葵法式鐵板燒」、「匠‧精緻鍋物」展新店，助攻新天地第四季營運表現，2023年全年營收與獲利創高可期。

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