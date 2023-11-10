醒吾大手牽小手 啟明可魯商店開幕囉

臺北市立啟明學校長期努力為學生開啟新技能，從原來的盲人按摩、合唱團及音樂班等，為了增加職業的多元化，更有了可魯商店的開幕，由醒吾科大指導啟明學生們烘焙、學習調飲，台北大世紀扶輪社協助設計裝潢，提升可魯商店成為學生的實習場域，在這複合式商店中讓大眾更了解及接近啟明學校。
啟明學校校長張惠萍表示，對於這些特殊孩子的需求，我們是先有了課程之後，再來想這些孩子高中畢業就要去就業嗎？為了這些學生，我們用一個半開放式的空間與外界交流，讓學生學到烘焙、飲調、手工皂、按摩、樂器等技能，未來我們期盼的是凝聚校內的共識與社福單位、身心障礙團體來共同參與。
音樂班的學生為可魯商店開幕帶來的演出樂曲中，《追最美的花》在第三十一屆視障音樂大賽當中榮獲第二名的佳績，也是啟明學校大學長蕭煌奇2014年在同名專輯裡的首波主打歌歌曲《上水的花》，和黃妃的成名曲 《追追追》的兩首曲目融合改編曲。在這一首樂曲裡，音樂班同學希望大家在生活中不管遇到什麼挫折，都能帶著帥氣的力量向前追，總有一天能追到最美的花。
啟明學生簡偉哲、沈暐丞、簡渝軒致感謝詞時表示，感謝台北大世紀扶輪社及醒吾科技大學攜手推動公益，出錢出力讓大家欣賞到美妙的音樂，可魯商店讓我們可以學習到飲調、咖啡還有很多不一樣的技能，希望大家都能來這個復合式的商店。
醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌偕同餐旅系學生，除了指導啟明學生烘焙技能外，更與台北大世紀扶輪社一起合作義賣商品，義賣所得全數捐給啟明學生，希望藉由這個活動把自己小小的愛帶進啟明學校，讓大大的愛都能傳到社會，得到大家重視。
許燕斌強調，教育在現代化開放社會當中，是相當重要的社會階層向上流動的重要管道，醒吾科大把「錦上添花」型的獎學金機制，轉化為「雪中送炭」型的學習助學機制，讓弱勢生能夠重新重視參與學習的時間，學習更多元的技能。