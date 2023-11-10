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醒吾大手牽小手 啟明可魯商店開幕囉

  • 工商時報 李水蓮
烘焙課程開始前，醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌(中)先帶領學生清潔，告知學生清潔在烘焙上也是很重要的一個環節。圖／醒吾科大提供
烘焙課程開始前，醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌(中)先帶領學生清潔，告知學生清潔在烘焙上也是很重要的一個環節。圖／醒吾科大提供

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臺北市立啟明學校長期努力為學生開啟新技能，從原來的盲人按摩、合唱團及音樂班等，為了增加職業的多元化，更有了可魯商店的開幕，由醒吾科大指導啟明學生們烘焙、學習調飲，台北大世紀扶輪社協助設計裝潢，提升可魯商店成為學生的實習場域，在這複合式商店中讓大眾更了解及接近啟明學校。

啟明學校學生在醒吾科大學生梁智傑(右二)的協助下，小心翼翼的倒入牛奶。圖／醒吾科大提供
啟明學校學生在醒吾科大學生梁智傑(右二)的協助下，小心翼翼的倒入牛奶。圖／醒吾科大提供

啟明學校校長張惠萍表示，對於這些特殊孩子的需求，我們是先有了課程之後，再來想這些孩子高中畢業就要去就業嗎？為了這些學生，我們用一個半開放式的空間與外界交流，讓學生學到烘焙、飲調、手工皂、按摩、樂器等技能，未來我們期盼的是凝聚校內的共識與社福單位、身心障礙團體來共同參與。

在老師的帶領之下，啟明學校的學生都很認真包裝義賣商品，希望自己都能為義賣付出心力。圖／醒吾科大提供
在老師的帶領之下，啟明學校的學生都很認真包裝義賣商品，希望自己都能為義賣付出心力。圖／醒吾科大提供

音樂班的學生為可魯商店開幕帶來的演出樂曲中，《追最美的花》在第三十一屆視障音樂大賽當中榮獲第二名的佳績，也是啟明學校大學長蕭煌奇2014年在同名專輯裡的首波主打歌歌曲《上水的花》，和黃妃的成名曲 《追追追》的兩首曲目融合改編曲。在這一首樂曲裡，音樂班同學希望大家在生活中不管遇到什麼挫折，都能帶著帥氣的力量向前追，總有一天能追到最美的花。

白手杖可魯的店開幕儀式，啟明學生都協助點心的發送及義賣商品。圖／醒吾科大提供
白手杖可魯的店開幕儀式，啟明學生都協助點心的發送及義賣商品。圖／醒吾科大提供

啟明學生簡偉哲、沈暐丞、簡渝軒致感謝詞時表示，感謝台北大世紀扶輪社及醒吾科技大學攜手推動公益，出錢出力讓大家欣賞到美妙的音樂，可魯商店讓我們可以學習到飲調、咖啡還有很多不一樣的技能，希望大家都能來這個復合式的商店。

醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌 (右起) 、啟明學校校長張惠萍及醒吾科大學生梁智傑對於可魯商店啟用及義賣商品都非常看好，希望未來讓大家能更認識啟明學校。圖／醒吾科大提供
醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌 (右起) 、啟明學校校長張惠萍及醒吾科大學生梁智傑對於可魯商店啟用及義賣商品都非常看好，希望未來讓大家能更認識啟明學校。圖／醒吾科大提供

醒吾科大餐旅管理系主任許燕斌偕同餐旅系學生，除了指導啟明學生烘焙技能外，更與台北大世紀扶輪社一起合作義賣商品，義賣所得全數捐給啟明學生，希望藉由這個活動把自己小小的愛帶進啟明學校，讓大大的愛都能傳到社會，得到大家重視。

許燕斌強調，教育在現代化開放社會當中，是相當重要的社會階層向上流動的重要管道，醒吾科大把「錦上添花」型的獎學金機制，轉化為「雪中送炭」型的學習助學機制，讓弱勢生能夠重新重視參與學習的時間，學習更多元的技能。

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