「學術能力」完勝「學歷」

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臺北市VIS國際實驗教育中學11年級學生羅樂仰（Le Young Lau），10 月底應邀前往美國德州聖安東尼奧，參加「南部人口協會2023年會」中，以研究主題「經濟發展與所得不平等之間的異質關係」發表研究報告。現場引起了與會知名大學教授和學者們的廣泛關注和迴響。他不僅是台灣唯一的代表，亦是全場唯一的高中生、最年輕的論文發表者。

美國「南部人口協會」年會歷史悠久，聲譽卓著。能夠受邀參與並發表論文，代表著對羅樂仰卓越的學術能力和才華的高度評價。他的參與，除了反映出VIS學習環境的多元性和學術研究的卓越性，也證明台灣實驗教育的可能性與前瞻性。

值得一提的是，羅樂仰的指導教授為VIS Honors Program的李瑞中教授。他一向鼓勵學生追求卓越，從深度閱讀、關注時事、參與國際事務等著手，同時不忘與世界接軌。李瑞中的指導和啟發，對羅樂仰的學術研究的進程發生關鍵性的影響力。

2019年成立的VIS國際實驗教育的高中部和國中部位於台北市中正區。是一所致力於提供全球教育、全方位學習的國際學校。以培養學生卓越的品格和學術能力為使命。多元的學習環境與機會，鼓勵學生參與國際性和社會性的議題，以培育世界公民為依歸。 對於羅樂仰此次的傑出表現，VIS全體師生感到與有榮焉之際，VIS實驗教育總校長黃禮騏也期許他，未來能在學術研究上更上層樓，並激勵同校學弟妹的跟進，甚至帶動台灣年輕學子們的學術研究風氣。