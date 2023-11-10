11／10期貨市場掃描

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美股

聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell、見圖）擔憂通膨趨緩可能只是「假動作」（headfakes），再加上30年期公債標售狀況令人失望、帶動殖利率跳高，衝擊美國四大指數翻黑收低。

道瓊工業平均指數11月9日終場下跌0.65％（220.33點）、收33,891.94點。那斯達克指數下跌0.94％（128.97點）、收13,521.45點，結束連9漲。標準普爾500指數下跌0.81％（35.43點）、收4,347.35點，結束連8漲。費城半導體指數下跌0.59％（20.34點）、收3,452.34點。

鮑爾於美東時間9日下午2時整發表談話時指出，央行官員對於利率是否高到足以馴服通膨依舊「沒有自信」（arenotconfident），商品、服務及勞工供給改善，或許並未產生太大助益。

他表示，「通膨已經出現過幾次假動作，無法擔保一定會朝我們設定的2％目標持續邁進。」若有必要，Fed會「毫不猶豫」（willnothesitate）調高利率。

鮑爾並表示，Fed未來會謹慎做決策，保持足夠餘地，因應被幾個月的良好數據誤導、或把銀根收得過緊的雙重風險。他還說，Fed犯下的最大錯誤，可能是無法好好控制住通膨。

鮑爾同時宣布，Fed將在2024年下半年對利率政策架構正式展開檢視作業，屆時也將討論2021年通膨在疫情過後激增所帶來的教訓。Fed當時並未因高油價等供給面的衝擊升息，而是擔憂收緊銀根可能導致失業率過高而決定容忍。然而，鮑爾說，觀察2020~2022年經濟面臨的部分震撼，這樣的想法恐怕有些限制。

EvercoreISI副董事長KrishnaGuha表示，與上周的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後記者會相較，鮑爾的語調從「陽光」變得偏「嚴苛」，但這不代表貨幣政策顯著轉向，鮑爾只是修正語調，並未認真拉高12月升息的可能性。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月9日收盤上漲0.41美元或0.5％至每桶75.74美元，在連續兩天累計下跌超過每桶5美元之後小幅反彈，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.47美元或0.6％至每桶80.01美元。

中國國家統計局9日公布，10月工業生產者出廠價格（PPI）年減2.6％，降幅相較上月的年減2.5％擴大，但略優於路透社調查預估的年減2.7％。首席統計師董莉娟表示，受國際原油、有色金屬價格波動及去年基期較高等因素影響，PPI年降幅略有擴大。

巴克萊銀行（Barclays）11月8日在報告中將2024年布蘭特原油均價預估下調4美元至每桶93美元，並認為近期油價的下跌可能過度。布蘭特原油期貨8日下跌2.07美元或2.5％至每桶79.54美元，創下近3個月來的新低，主要因為需求擔憂的影響，市場對中東局勢影響石油供應的擔憂也有所減輕。

美國能源部11月7日發布月報預估2023年布蘭特原油均價將為每桶83.99美元，2024年布蘭特原油均價預估為每桶93.24美元，較前月報告的預估小幅下調1.8％。世界銀行10月30日發布的商品市場展望報告則是預估，布蘭特原油均價將從2023年的每桶84美元，降至2024年的每桶81美元，以及2025年的每桶80美元。高盛（GoldmanSachs）上周報告表示，布蘭特原油期貨預計將在2024年6月之前觸及每桶100美元價位，因為近期供應前景趨緊，全球庫存水準收縮。渣打銀行（StandardCharteredBank）11月7日報告則稱明年中國和印度石油需求將出現明顯放緩，導致全球石油需求成長下滑。

標普全球普氏（S&PGlobalCommodityInsights）的石油分析師預計，布蘭特原油現貨月均價將從10月的每桶93美元，下降至2024年3月的每桶81美元，但仍然需要關注戰爭和經濟的不確定性可能導致的價格波動；該行預計2024年第一季後油價將會上漲，全年的布蘭特原油現貨均價預估為每桶85美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月9日全面下跌，因美國農業部月報上調期末庫存預估，玉米產量預期創新高則令玉米價格創下3年新低。12月玉米期貨收盤下跌1.7％至每英斗4.68美元，12月小麥下跌1.9％至每英斗5.8075美元，1月黃豆下跌1.6％至每英斗13.4350美元。

美國農業部在月報當中上調三大農作物的期末庫存預估，並高於市場的預期。2023/24年度，玉米期末庫存預估從21.11億英斗上調至21.56億英斗，高於市場預期的21.44億英斗；黃豆期末庫存預估從2.20億英斗上調至2.45億英斗，高於市場預期的2.25億英斗；小麥期末庫存預估從6.70億英斗上調至6.84億英斗，高於市場預期的6.70億英斗。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨11月9日上漲2.2％至每磅76.52美分，3月粗糖期貨上漲2.1％至每磅27.78美分。

美國農業部11月7日報告表示，2024年利率和通膨預期將會放緩，美國整體經濟也將放緩。玉米、黃豆和小麥這三種主要農作物的農場交貨價格將連續第二年下降，但仍高於疫情前的水平，而牛隻和生豬的市場價格則預期上漲。報告預計2024年玉米平均價格為每英斗4.50美元，黃豆為11.30美元，小麥為6.30美元。報告表示，由於預期平均價格較低，農民將減少玉米和小麥種植面積總計500萬英畝，但黃豆種植面積將增加370萬英畝。如果天氣和單產正常，美國黃豆產量可能創下歷史新高達到44.75億英斗。

報告預估美國農民將種植9,100萬英畝玉米、8,700萬英畝黃豆和4,800萬英畝小麥，收穫玉米150.4億英斗、黃豆44.75億英斗和小麥19.4億英斗。與今年的產量相比，玉米產量將比今年略少，黃豆產量將比今年增加9％，小麥產量將比今年增加7％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月9日收盤上漲12美元或0.6％至每盎司1,969.8美元，分析師稱金價仍具支撐，市場關注貨幣政策前景；美元指數上漲0.3％，12月白銀期貨上漲0.8％至每盎司22.905美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1％至每盎司862.8美元，12月鈀金期貨下跌4.8％至每盎司1,009.10美元。聯準會主席鮑爾9日在國際貨幣基金（IMF）的專家會議上發表講話，稱聯準會現在宣布結束升息還為時過早，在需要的情況下，仍將進一步收緊政策。鮑爾表示，預計讓通膨持續達到目標的過程並不容易，實現2％通膨目標的持續進展仍不確定。聯準會已將利率上調至22年來的最高水平，以通過放緩經濟活動來對抗通膨。印度金融服務公司MotilalOswalFinancialServices報告表示，金價中期預計將會繼續上漲，稱金價長期表現強勁，過去十年來已經上漲一倍，過去四年來也上漲了60％。報告表示，包括中東局勢不安，以及央行持續增加黃金儲備等，都為金價提供支撐；不過，美國強勁的升息也壓抑了金價的表現，金價若想要持續上漲，必須要聯準會的貨幣政策有所轉變才行。

中國人民銀行11月7日公布的數據顯示，2023年10月，中國黃金儲備較前月增加74萬盎司或23公噸，達到創新高的7,120萬盎司或2,214.57公噸，為連續第12個月增加；累計過去12個月來，中國央行黃金儲備增加856萬盎司或266.25公噸。分析師認為，中國央行將持續提高黃金儲備以增強人民幣在國際間的信用。

牛津經濟研究院（OxfordEconomics）報告表示，未來十年白銀需求將持續成長，預計到2033年總需求將增長42％，這是2014-2023年期間增長率的兩倍。報告表示，在白銀需求的三大支柱（工業、珠寶和銀器）當中，未來十年工業需求將繼續主導白銀市場，白銀的工業需求預計將成長46％，珠寶和銀器需求預計將分別成長34％和30％。