為守護環境盡心力 新莊3廟宇聯合捐贈清潔車

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新北市新莊在地最重要的3間廟宇慈祐宮、地藏安及武聖廟，今（10）日攜手捐增1輛6立方米壓縮式垃圾車及2輛6.5噸資源回收車給新北市政府，由副市長劉和然代理市長受贈，並致贈感謝狀，感謝3座寺廟為維護新北市環境衛生的付出及體恤清潔隊一線同仁收運工作的心意。

劉和然表示，3座寺廟都是新莊當地重要的信仰中心，不但歷史悠久也具有地方特色，更長期致力於公益活動、關懷地方弱勢，這次廟方關注到清潔隊員的辛勞，為加以體恤，提供在地清潔隊增加垃圾收運量能，特別聯合捐贈垃圾車及資源回收車，與市府一起為新北市的環境衛生努力。

新莊慈祐宮主委陳圓光、地藏庵主委張永寬及武聖廟主委林俊德共同表示，新莊區清潔隊員大部分都是新莊子弟，平時與廟方互動良好，因關注到清潔隊同仁無論平日假日都辛苦地協助民眾收運垃圾及資源回收，盡力維護環境整潔，因此3間宮廟決定攜手提供清潔隊最需要的車輛，提升清潔隊執行業務的效率，給予辛苦的清潔隊員最實質的支持，希望成為清潔隊最有力的後盾。

環保局說明，目前新北市共有845輛垃圾車及1184輛資源回收車，但因近年人口成長、新市鎮開發以及產業轉型等因素，使清運路線增加，為了維持良好的服務品質及清潔隊員行車安全，近5年市府共編列14.57億購置548輛垃圾車及資收車等清潔車輛及機具，但仍有約16％的車輛已達15年的汰換年限。

環保局今年除持續依各區需求編列3.4億元預算購置清潔車輛及機具外，也積極向環境部申請到補助經費，另擬訂「新北市政府環境保護局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，詳列捐贈環保清潔車輛及機具相關注意事項，歡迎各界慷慨解囊支持，為守護新北市環境盡一份心力。