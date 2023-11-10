台東旅遊｜生態豐富山海秘境 在千年榕樹與奇花異草間品原民風味

山豬窟位於大武鄉南興村巴塱衛山一處水源地，早年常見山豬群聚戲水而得名，已轉型為山豬窟休閒農業區，如今山豬少見，獼猴張狂。自然生態豐富的山豬窟坐擁大片原始森林，可見台灣藍鵲、獼猴、山羊、山豬、穿山甲、鼬獾和林鵰、大冠鷲、熊鷹3種老鷹，最具代表性的「山豬窟三最」為：殼斗科、蝴蝶蘭、台灣爺蟬。開車可輕鬆直達的小百岳巴塱衛山「忘憂亭」可鳥瞰南興、尚武海岸線的山海美景，戀戀台東藍。眾人驚呼的「天空之鏡」可眺賞蔚藍海灣、海岸線，很網美！

在這處依海倚山的排灣原鄉，從小跟隨父親闖蕩山林的少雲姊領著大家展開長約2公里，野趣十足的山豬窟森林步道生態導覽。穿山甲挖的坑，僅分布於恆春半島和台灣東南部的愛玉表親「大果藤榕」，老茄苳巨樹、九芎大樹、夫妻樹等生機勃發！最有看頭的當屬國寶級、深獲國內外關注的台灣原生種奇花異草和千年神榕，佔地兩千多平方公尺的千年榕樹擁有力拔山河的霸氣與壯麗，可在此抱樹、靜坐冥想。

除了自然探索，美食也有特色，CINEVUAN排灣族語意是開始的地方、出生的地方，芳年30的排灣族女生金許願和男友來到大武，背起行囊回家只為延續樸實鄉村的單純美好。喜愛天然風土產物，以在地、小農、手作，研究各種創意料理。目前和大武當地民宿合作，提供手感麵包、漢堡、甜點等，亦參加市集活動。手作風味漢堡以手工奶油、刺蔥漢堡麵包，加上甜美多汁的美國牛絞肉、在地小農手摘野菜、自熬秘製漢堡醬，美味大獲好評。

景點資訊

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