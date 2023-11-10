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嶺東科大辦理「中台灣智慧製造產學聯盟論壇」拓展產學共培人才

  • 工商時報 陳嫣蔚
2023中台灣智慧製造產學聯盟論壇大合照。圖／嶺東科大提供
2023中台灣智慧製造產學聯盟論壇大合照。圖／嶺東科大提供

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深耕南屯一甲子的嶺東科技大學，秉持永續辦學精神，資訊學院發展智慧製造特色，與鄰近產業界合作，本月9日在台中精機公司營運總部舉辦「2023中台灣智慧製造產學聯盟論壇」，邀請台中精機公司、精密機械研究發展中心(PMC)、台灣安川電機公司、TAIROA台灣智慧自動化與機器人協會、台灣技職教育暨產業發展協會等產業界代表參加，並有中部地區多所高中職學校校長及科主任共同參與，集合產、學、研各界，攜手共同培育中部地區實作與技術人才。

面對新式人才的迫切需求，嶺東科大已獲教育部核准於2024年成立「智慧製造科技系」，進一步落實產、學、研共育人才的合作共贏，並藉由長期與產業界的結盟，致力於為鄰近產業園區培育智慧製造菁英戰力。此次聯盟論壇大會現場有多位中彰投區高中職校長出席參與見證，因應全球工業4.0浪潮啟動智慧製造需求，嶺東科大資訊學院所推動的「中台灣智慧製造產學聯盟」整合產、官、學、研資源與高中職形成共學夥伴關係，提升高中職對智慧製造產業的認識。

產學研攜手共同育才。圖／嶺東科大提供
產學研攜手共同育才。圖／嶺東科大提供

TAIRORA台灣智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞表示，嶺東科大作為機器人工程師合格術科考場，有著緊鄰精密科技園區及高鐵生活圈的地利之便，已辦理十幾梯次考照與企業班隊培訓，通過人數146人，在培育合格師資與培訓學生技能、縮短學用落差方面貢獻良多。

精密機械研究發展中心總監蕭仁忠說，原本中心就已經和嶺東科大資訊學院進行產學交流，現在透過聯盟運作，讓企業與學生更能放心投入智慧製造產業，協會也將配合學校共訓人才，為推動自動化與機器手臂人才盡一份心力。

台中精機公司副總許文治表示，機械領域公司進行數位轉型是必然趨勢，目前業界急需機電整合、資通訊跨領域人才，與學界合作共同培育智慧製造跨域人才，培訓新世代年輕人投入科技轉型所需專長。

嶺東科大校長陳仁龍指出，著眼於自動化技術與智慧製造產業人才需求的擴增，資訊與機械能力整合人才扮演了智慧製造領域重要的成功要素，也是企業提升產能與品質相當倚重的環節。去年(2022年)嶺東科大廣邀中部地區產官學各界發起成立「中台灣智慧製造產學聯盟」，整合各界資源，紥實踏實的攜手人才培育；未來學校將積極投入自動化與機器人教育並結合AI大數據等策略技術，協助產業發展、推動技高端專業證照輔導及國內賽事協訓等，期許嶺東科大成為智慧製造人才中台灣培育基地。

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