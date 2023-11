日海底火山噴出「世界最新島」 驚人誕生畫面曝

【中時新聞網 黃凡甄】日本硫磺島外海近期觀測到驚人的地質奇觀,在一片汪洋大海中,海底火山噴發形成大量熔岩沉積,短短不到半個月就堆疊成一座新島嶼,而且面積還在持續擴大中!

從日本海上自衛隊拍下的畫面可看到,火山口不斷噴出大量的蒸汽和火山灰,猶如大爆炸一般,煙霧底下還隱約可見噴火口,島嶼四周則漂著許多浮石,場面讓人嘆為觀止。

綜合CNN、《每日郵報》報導,這座新島嶼距離日本本島以南大約1200公里,與著名的硫磺島相隔僅1公里。日本氣象廳指出,該處屬於小笠原群島島鏈,火山活動從去年開始變得活躍,不過根據東京大學地震研究中心的紀錄,形成新島嶼的噴發活動要到10月30日才發生。

日本海上自衛隊在本月1日前往該處海域觀測,從拍攝的照片可以看到,海上冒出濃濃的黑煙,隨著煙霧逐漸散去,下方島嶼的面積也跟著擴大。

東京大學火山地質學教授中田節研判,海底火山爆發後,岩漿在水下累積了一段時間,最近終於突破水面,才有了這座島。目前島嶼的直徑約為100公尺,未來若火山持續噴發,新島嶼可能變得更高、範圍也會持續增加。

硫磺島海域由於火山爆發頻繁,導致硫磺島每年都會上升超過1公尺,成為全世界上升最快的火山地帶之一。幸運的是,這次火山爆發沒有造成任何人員傷亡,附近居民僅表示「偶爾會聞到硫磺味。」

